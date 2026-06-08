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Noticias de hoy, lunes 8 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 8 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 8 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Tercer día del Papa León XIV en España y con todos los ojos puestos en el Congreso de los Diputados. Mientras en el mundo, la guerra de nuevo amenaza en Irán e Israel.

La agenda del Papa en su tercer día de visita en España

La agenda del Papa León XIV arranca hoy en la Nunciatura, su residencia en Madrid durante esta visita. Aquí recibirá a Pedro Sánchez, después ambos irán hacia el Congreso de los Diputados. León XIV será el primer Papa en dar un discurso desde esta Cámara en nuestro país. Por la tarde reunión con varias asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia y para finalizar la jornada acto en el Santiago Bernabéu.

Bustamante interpretará el Himno a la alegría

La música acompañará también este lunes al Papá. David Bustamante interpretará el Himno a la alegría. acompañado por una orquesta formada en su mayoría por migrantes venezolanos.

Irán ataca a Israel e Israel contesta

Irán atacó a Israel con una década de misiles por primera vez en dos meses. En las calles de Teherán miles de personas lo han celebrado. Trump ha hablado con Netanyahu por teléfono y le ha prohibido responder porque dice que el acuerdo de paz está cerca. No le ha hecho caso: Israel acaba de atacar a Irán.

Un terremoto de casi 8 de magnitud sacude Filipinas

Un terremoto de casi 8 de magnitud ha sacudido el sur de Filipinas. El epicentro se ha localizado en la isla de Mindanao. Hay numerosos edificios destruidos ya esta hora se desconoce el número de víctimas. Se ha decretado la alerta de tsunami.

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Cajas de cartón, siestas bajo el sol y un tropiezo, entre las anécdotas que marcan la visita del papa León XIV en Madrid

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Sociedad

El Papa León XIV

Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: León XIV y Pedro Sánchez se dirigen al Congreso de los Diputados

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Noticias de hoy, lunes 8 de junio de 2026

El Papa León XIV

Gran expectación ante el discurso del Papa en el Congreso que se espera que sea un llamamiento a la reconciliación

Día Mundial de los océanos
Efemérides

Efemérides de hoy 8 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 8 de junio?

Papa León XIV
VISITA DEL PAPA

El papa León XIV reivindica la fe cristiana en la identidad cultural europea: "No temáis. ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo!"

Detenidas dos personas por una pelea entre ellos en Barcelona
Barcelona

VIDEO: Dos personas heridas por una pelea a machetazos entre ellos en plena calle de Badalona

Ocurrió en plena calle y emplearon armas blancas.

Coche de Guardia Civil
ALICANTE

Encuentran el cuerpo de un menor desaparecido en Almassora, Alicante, cerca de la desembocadura del Mijares

El Ayuntamiento de Almassora ha confirmado que el cuerpo localizado este domingo por la Guardia Civil cerca de la desembocadura del río Mijares corresponde al menor desaparecido el pasado jueves.

Abanicos, agua y sombra para combatir el calor durante la visita de León XIV

Abanicos, agua y sombra para combatir el calor durante la visita de León XIV

Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos de la Abadía de Montserrat

Una víctima de abusos sexuales escenifica encuentro ficticio con el papa: "Tiene que comportarse conforme a lo que predica"

Gloria Campos, experta en protocolo: "La organización del evento ha sido perfecta"

Gloria Campos, experta en protocolo: "La organización del evento ha sido perfecta"

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