Noticias de hoy, lunes 8 de junio de 2026

Tercer día del Papa León XIV en España y con todos los ojos puestos en el Congreso de los Diputados. Mientras en el mundo, la guerra de nuevo amenaza en Irán e Israel.

La agenda del Papa en su tercer día de visita en España

La agenda del Papa León XIV arranca hoy en la Nunciatura, su residencia en Madrid durante esta visita. Aquí recibirá a Pedro Sánchez, después ambos irán hacia el Congreso de los Diputados. León XIV será el primer Papa en dar un discurso desde esta Cámara en nuestro país. Por la tarde reunión con varias asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia y para finalizar la jornada acto en el Santiago Bernabéu.

Bustamante interpretará el Himno a la alegría

La música acompañará también este lunes al Papá. David Bustamante interpretará el Himno a la alegría. acompañado por una orquesta formada en su mayoría por migrantes venezolanos.

Irán ataca a Israel e Israel contesta

Irán atacó a Israel con una década de misiles por primera vez en dos meses. En las calles de Teherán miles de personas lo han celebrado. Trump ha hablado con Netanyahu por teléfono y le ha prohibido responder porque dice que el acuerdo de paz está cerca. No le ha hecho caso: Israel acaba de atacar a Irán.

Un terremoto de casi 8 de magnitud sacude Filipinas

Un terremoto de casi 8 de magnitud ha sacudido el sur de Filipinas. El epicentro se ha localizado en la isla de Mindanao. Hay numerosos edificios destruidos ya esta hora se desconoce el número de víctimas. Se ha decretado la alerta de tsunami.