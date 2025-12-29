Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes en su domicilio

La menor fue atendida en un hospital y se le localizaron pequeños comprimidos en el estómago.

Mara Fernández
Publicado:

Un hombre de 36 años ha sido detenido por la Policía Nacional de Valencia como supuesto autor de un delito de lesiones, quebrantamiento del deber de custodia y contra la salud pública, después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes que había en el domicilio paterno.

La menor fue atendida en un hospital y se le localizaron pequeños comprimidos en el estómago, ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

El detenido fue puesto a disposición judicial el pasado día 19 de diciembre y en su domicilio se intervinieron diversos anabolizantes, medicación para la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento.

Los agentes la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Paterna empezaron a investigar los hechos tras tener conocimiento de que una niña de dos años había sido ingresada en un centro hospitalario por haber ingerido anabolizantes.

Los policías pudieron saber que la menor se encontraba con su padre, en el domicilio de este, cuando se produjo la ingestión de las pastillas. El progenitor, tras percatarse lo sucedido, llevó a su hija hasta un hospital, donde fue atendida y le localizaron pequeños comprimidos en el estómago.

También entregó voluntariamente a la policía la medicación para la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento que había ingerido la menor, han informado las mismas fuentes.

