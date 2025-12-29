La proliferación descontrolada de gallos y gallinas impide el sueño a los vecinos de un barrio de Las Palmas

Los vecinos del barrio de Salto del Negro en Las Palmas de Gran Canaria no dan crédito ante la situación que viven desde hace varios meses. La proliferación incontrolada de gallos y gallinas que campan a sus anchas les está haciendo la vida imposible. Calles, solares, parterres, jardines... Estas aves están por todas partes y los vecinos aseguran que el cacareo constante no les deja ni dormir. Cantan de día y de noche, en plena madrugada, sin parar, cada minuto hay cacareos y los vecinos están agotados.

Cada día aparecen más gallos y gallinas, no saben de donde salen pero están por todas las calles del barrio y aseguran que nadie les ayuda ni muestra interés por la complicada situación que están viviendo. El ruido es su principal problema pero no el único, ya que también les preocupa la seguridad vial por el acceso de las aves a la carretera, que podrían provocar un accidente en cualquier momento. Además, esto genera una situación de insalubridad en la zona, que al parecer se repite en otros barrios de la capital, y pese a que los vecinos ya han puesto alguna reclamación formal, aseguran que no obtienen respuestas.

A esto se le suma otro problema más, y es que algunas personas dan de comer a los gatos callejeros y esta comida acaba siendo sustento también para los gallos y gallinas que siguen multiplicándose. Desde el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informan de que desde septiembre se han exterminado más de 400 aves en toda la ciudad.

Ya en septiembre el diario Canarias 7 se hacía eco de la denuncia de una vecina que aseguraba que había tenido que abandonar su hogar e irse a un hotel: "Me vi obligada a ir a Las Canteras durante un mes, es imposible descansar", declaraba la mujer que asegura que lleva hasta tres años sufriendo los cacareos de los gallos a diario. Y añadía: "Hay gente que les da de comer, entonces resulta complicado que se marchen. Esto es como todas las cosas, algunos los quieren y otros no queremos que estén en la zona. Muchos están contentos, los ves a gusto tratándolos como animales domésticos". Sin duda ese es uno de los mayores problemas, algunos vecinos al parecer alimentan no solo a los gatos sino también a los gallos y gallinas impidiendo que se marchen y favoreciendo que se multiplique su molesta presencia.

Todo esto está ocurriendo en la capital, pero este fin de semana, algunos conductores se veían sorprendidos por la presencia de un gallo en un parterre junto a la carretera en el municipio de Telde, a casi 20km de distancia, por lo que se teme que el problema se pueda extender a otros municipios de la isla.

