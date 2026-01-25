Dos personas han sido rescatadas en helicóptero en Tenerife y un hombre ha muerto en la Gomera

Este fin de semana Canarias está viviendo un importante temporal marítimo. El Gobierno autonómico activaba la alerta por fenómenos costeros a las 6.00 h del sábado, una decisión que se toma siempre basándose en la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos. En este caso, la AEMET activaba avisos de dos colores en el archipiélago. Fuerteventura y Lanzarote han estado en aviso naranja, lo que supone un nivel de peligro importante, durante la jornada del sábado y las primeras horas del domingo; mientras que el resto de islas estaban en aviso amarillo, con un riesgo bajo. El domingo durante la mañana la situación se ha actualizado, mejorando los pronósticos y rebajando los avisos naranjas del día anterior, también a amarillo.

Pero la alerta continúa activa, y las autoridades piden máxima precaución porque advierten de un mal estado del mar, con mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará los 4 o 5 metros, y en las islas de Lanzarote y Fuerteventura las olas alcanzarán los 6 metros de altura; y puntualizan que este episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste de las islas, así como a los canales entre islas.

Además, desde el Gobierno de Canarias lanzan una serie de consejos a la población: "Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar, no se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas; evite la pesca en zonas de riesgo, no circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa, nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales, evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento...". Y añaden: "Si cae al agua, apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten; si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse, no nade contracorriente y déjese llevar; si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua, tírele un cabo con un flotador o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse y avise inmediatamente al 1-1-2".

Pese a las extensas advertencias, muchas personas las ignoran y ponen en peligro su vida. En lo que va de fin de semana, los servicios de emergencia han tenido que rescatar a dos personas en apuros en Tenerife, un hombre de 33 y una mujer de 36 años que fueron arrastrados por el mar en una zona de difícil acceso en La Guancha y tuvieron que ser rescatados en helicóptero y con ayuda de los bomberos. Y este domingo en La Gomera, Salvamento Marítimo ha rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de 48 años que se encontraba flotando a unos 100 metros de la costa de San Sebastián.

