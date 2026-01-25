TEMPORAL MARÍTIMO
Dos personas han sido rescatadas en helicóptero en Tenerife y un hombre ha muerto en la Gomera
"Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar, no se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas", advierte el Gobierno autonómico.
Este fin de semana Canarias está viviendo un importante temporal marítimo. El Gobierno autonómico activaba la alerta por fenómenos costeros a las 6.00 h del sábado, una decisión que se toma siempre basándose en la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos. En este caso, la AEMET activaba avisos de dos colores en el archipiélago. Fuerteventura y Lanzarote han estado en aviso naranja, lo que supone un nivel de peligro importante, durante la jornada del sábado y las primeras horas del domingo; mientras que el resto de islas estaban en aviso amarillo, con un riesgo bajo. El domingo durante la mañana la situación se ha actualizado, mejorando los pronósticos y rebajando los avisos naranjas del día anterior, también a amarillo.
Pero la alerta continúa activa, y las autoridades piden máxima precaución porque advierten de un mal estado del mar, con mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará los 4 o 5 metros, y en las islas de Lanzarote y Fuerteventura las olas alcanzarán los 6 metros de altura; y puntualizan que este episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste de las islas, así como a los canales entre islas.
Además, desde el Gobierno de Canarias lanzan una serie de consejos a la población: "Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar, no se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas; evite la pesca en zonas de riesgo, no circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa, nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales, evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento...". Y añaden: "Si cae al agua, apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten; si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse, no nade contracorriente y déjese llevar; si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua, tírele un cabo con un flotador o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse y avise inmediatamente al 1-1-2".
Pese a las extensas advertencias, muchas personas las ignoran y ponen en peligro su vida. En lo que va de fin de semana, los servicios de emergencia han tenido que rescatar a dos personas en apuros en Tenerife, un hombre de 33 y una mujer de 36 años que fueron arrastrados por el mar en una zona de difícil acceso en La Guancha y tuvieron que ser rescatados en helicóptero y con ayuda de los bomberos. Y este domingo en La Gomera, Salvamento Marítimo ha rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de 48 años que se encontraba flotando a unos 100 metros de la costa de San Sebastián.
