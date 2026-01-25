Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ATENTADOS

La Audiencia Nacional juzga a un refugiado sirio por incitar a cometer atentados

El acusado mostraba en uno de sus vídeos de forma detallada, los pasos para cometer un atentado con arma blanca.

Audiencia Nacional

Audiencia NacionalEuropa Press

Marta Alarcón
Publicado:

Este jueves, la Audiencia Nacional celebrará el juicio contra un refugiado sirio, acusado de promover atentados terroristas y de incitar al "martirio" a través de diversas plataformas digitales. Según la Fiscalía, el procesado habría utilizado numerosas cuentas en redes sociales, algunas con más de miles de seguidores, para difundir mensajes de apoyo a la yihad armada, y justificar la violencia. "Por el islam paga con tu sangre y no escatimes, paga y no te detengas", es el mensaje que pone en el perfil de una de esas cuentas.

Las publicaciones van en línea con el Dáesh

En uno de los perfiles, que llegó a reunir cerca de 8.000 seguidores, el acusado incluía mensajes explícitos de exaltación violenta, y publicaba vídeos con contenido yihadista acompañados de cánticos que glorifican los atentados suicidas. Ante esta noticia, la Fiscalía sostiene que este material encaja plenamente en la propaganda promovida por organizaciones terroristas "como el Dáesh".

El acusado, identificado como Nofal Ch, se encuentra actualmente en libertad tras pagar una fianza de 2.000 euros, y se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión por delitos de autoadoctrinamiento y autoadiestramiento terrorista. En el momento de su detención, Nofal carecía de antecedentes penales y contaba con protección internacional concedida en 2017, lo que le permitió su reubicación en España junto a su familia.

El acusado mostró un rechazo a la sociedad española

Pese a llevar varios años residiendo en el país, la Fiscalía sostiene que el acusado mostró "un rechazo hacia la sociedad española y occidental", actitud que, según el escrito de acusación, se refleja tanto en sus publicaciones en Internet, como en conversaciones privadas captadas por los investigaciones.

La investigación policial detectó una actividad constante en plataformas como X, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, donde no solo compartía contenido extremista, sino que también producía sus propios vídeos. Algunos de ellos combinaban imágenes de conflictos armados con mensajes que alentaban ataques contra fuerzas de seguridad y militares. En uno de los vídeos, incluso se describían de forma detallada los pasos para cometer un atentado con arma blanca.

Los agentes también analizaron los mensajes encontrados en sus teléfonos móviles, donde se localizaron conversaciones en las que se hablaba de la necesidad de prepararse materialmente para la yihad, así como advertencias de terceros alertándole de la vigilancia policial y de posibles consecuencias legales por la difusión de este tipo de contenidos.

