Keir Starmer podría dimitir como primer ministro este lunes, según medios británicos

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, podría estar viviendo sus últimas horas en Downing Street, según la cadena británica Sky News. Tras la contundente victoria de su principal rival de cara a unas posibles primeras, Andy Burnham, en la circunscripción de Makerfield, un centenar de diputados del Partido Laborista británico han exigido públicamente la dimisión del primer ministro. El triunfo de Burnham le otorga un escaño en el Parlamento y la fuerza política necesaria para plantar cara al primer ministro.

Según se ha dado a conocer, el primer ministro no dimite ni fija un calendario para su salida, se espera que Burnham le dispute esta semana el liderazgo, para lo que necesita el apoyo de al menos 81 diputados -el 20 % del grupo parlamentario-, pero sus partidarios afirman que ya cuenta con el respaldo de más de 201.

Esa cifra de 201 es crucial porque es la mitad del grupo laborista parlamentario e implica que Starmer ya no puede asegurarle al rey Carlos III, jefe del Estado británico, que cuenta con la "confianza", es decir, el apoyo de la Cámara de los Comunes para gobernar.

Se trata del segundo desafío interno que afronta Starmer en pocos días, después de rechazar el pasado miércoles un supuesto intento similar encabezado por el exministro de Sanidad, Wes Streeting.

Ante este nuevo escenario, el primer ministro se dirigió a las cámaras el pasado viernes argumentando "que no era buena idea sumergir al país en el caos". "Pero ya lo he dicho antes, si hay unas primarias, competiré. No voy a huir de mis responsabilidades como primer ministro", advirtió.

Ahora mismo, Starmer se encontraría en su residencia campestre de Chequers discutiendo sus posibilidades antes de tomar una decisión final.

Starmer estaría preparando su salida del Gobierno

Según la información de The Observer, de la que se hacen eco otros medios, Starmer se prepara para establecer un calendario para su salida del Gobierno, al considerar que su posición es ya insostenible después de las conversaciones que ha mantenido en los últimos días con ministros, líderes sindicales, diputados y donantes de su formación.

Según el dominical, un miembro laborista cercano al primer ministro, cuya identidad no menciona, insistió en que Starmer no "abandonaría" el Gobierno creando un vacío, sino que "organizaría una salida lenta y ordenada, por deber y dignidad".

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