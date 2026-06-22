Efemérides de hoy 22 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 22 de junio?

El 22 de junio de 2023, la Guardia Costera de los Estados Unidos y la empresa OceanGate confirman el fallecimiento de los cinco tripulantes del sumergible Titan, tras hallar restos de la nave en el fondo del océano Atlántico Norte. La confirmación puso fin al operativo de rescate iniciado el 18 de junio, momento en el que se pierde el contacto con la nave 1 hora y 45 minutos después de comenzar su descenso hacia los restos del Titanic. El fallecimiento se debió a una implosión instantánea causada por una pérdida de integridad estructural en su casco de fibra de carbono, provoca la presión hidrostática propia de la profundidad a la que se encontraban. En palabras del Iskender Sahi, ingeniero mecánico y aeroespacial:"imagina estar a una presión cuatrocientas veces superior a la atmosférica. Morirías aplastado al instante". Las víctimas de la tragedia fueron: Stockton Rush, Paul-Henri Nargeolet, Hamish Harding, Shahzada Dawood y Suleman Dawood.

Un 22 de junio, pero de 1996, nace Rodrigo 'Rodri' Hernández, futbolista del Manchester City y la Selección Española de fútbol, galardonado con la mayor distinción individual del mundo del balompié: el Balón de Oro. El madrileño, originario de Villanueva de la Cañada, formó parte de las categorías inferiores del Atlético de Madrid hasta el verano de 2013, momento en el que el Villarreal se hace con sus servicios y lo incorpora en su equipo juvenil. Su calidad y esfuerzo acaban haciendo mella: en 2015 consigue debutar con el primer equipo, pero no es hasta la temporada 2017-18 que consigue asentarse como titular indiscutible. Su gran rendimiento provocó que el Atlético de Madrid volviera a llamar a su puerta, fichando por los rojiblancos para la siguiente temporada. Tras un gran año en Madrid, acabó en el radar de uno de los mejores técnicos del planeta, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. Los “cityzens” sellaron el traspaso pagando su cláusula de rescisión: 70 millones de euros. Desde entonces, Rodri es un indiscutible de los azules, ha levantado cuatro títulos de la Premier League y una Copa de Europa, por no hablar de su paso por la selección, donde se proclamó campeón de la Eurocopa 2024 como el mejor futbolista del torneo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de junio?

1815.- Napoleón abdica por segunda vez, fin del gobierno de los Cien Días tras la derrota en Waterloo.

1911.- Coronación de Jorge V de Inglaterra.

1933.- Las autoridades nacionalsocialistas alemanas prohíben el Partido Socialdemócrata alemán SPD.

1981.- El Congreso español aprueba la ley del divorcio.

1986.- El PSOE logra, por segunda vez consecutiva, mayoría absoluta en las elecciones legislativas.

1986.- Mundial de Fútbol de México: Maradona hace un gol con la mano, 'la mano de Dios', contra la selección británica.

1993.- La cantante cubana Gloria Estefan lanza su disco 'Mi tierra'.

2013.- EE.UU. acusa a Edward Snowden de espionaje y pide a Hong Kong que lo arreste.

2021.- El Gobierno concede el indulto a los nueve condenados en el juicio del 'procés' catalán.

2023.- Se declaran fallecidos los cinco pasajeros del sumergible Titan, que exploraba los restos del Titanic.

2024.- El arzobispo de Burgos excomulga a las diez monjas clarisas de Belorado (Burgos), separadas "voluntariamente" de la Iglesia católica.

¿Quién nació el 22 de junio?

1789.- Antonio Alcalá Galiano, político español.

1906.- Billy Wilder, cineasta estadounidense.

1911.- Emilio Grau Sala, pintor español.

1930.- Francisco Fernández Ordóñez, político español.

1945.- Pere Gimferrer, escritor español.

1949.- Meryl Streep, actriz estadounidense.

1952.- Graham Greene, actor canadiense.

¿Quién murió el 22 de junio?

1969.- Judy Garland, actriz y cantante estadounidense.

1984.- Joseph Losey, cineasta estadounidense.

1989.- Lee Calhoun, atleta estadounidense, campeón olímpico.

2006.- Peter Russell, hispanista británico.

2015.- Laura Antonelli, actriz italiana.

2017.- Mariano Sancha, periodista deportivo español.

2022.- José Luis Balbín, periodista español.

¿Qué se celebra el 22 de junio?

Hoy, 22 de junio, se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales.

Horóscopo del 22 de junio

Los nacidos el 22 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 22 de junio

Hoy, 22 de junio, se celebra san Albano de Verulamio.