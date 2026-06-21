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El litoral de Barcelona como refugio improvisado: crecen los asentamientos en tiendas de campaña por la crisis de la vivienda

La crisis de la vivienda sigue dejando estragos en España y el litoral de Barcelona se ha convertido en uno de sus reflejos más visibles. Alrededor de 5.000 personas no tienen un techo bajo el que dormir.

Aumenta el número de personas sin hogar en España

Aumenta el número de personas sin hogar en España EFE

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Marina Aguilar
Publicado:

En pleno frente marítimo, a pocos metros de la playa, los asentamientos de personas sin hogar que convierten una tienda de campaña en su vivienda habitual no han dejado de proliferar. Un contexto de vulnerabilidad residencial que ya no solo afecta a los perfiles de exclusión más tradicionales, sino que empieza a golpear a la clase media y a trabajadores en activo que se ven incapaces de acceder a un techo.

Según los últimos datos del Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Arrels, alrededor de 5.000 personas sufren sinhogarismo en la ciudad. De ellas, casi 150 ya viven, entre telas en lugar de entre paredes, una cifra que evidencia la saturación y las dificultades de los recursos habitacionales.

Trabajadores con sueldo que duermen en tiendas de campaña

Uno de los aspectos que más alarma a las entidades sociales es el cambio en el perfil de quienes recurren a estos campamentos improvisados. Según datos de la Agencia EFE, entre las lonas se encuentran algunas personas con empleos estables y sueldos medios, como es el caso de profesionales del sector de la hostelería.

Pese a tener una nómina, los elevados precios de los alquileres en Barcelona, sumados a las exigencias del mercado hacen imposible que puedan costearse siquiera el alquiler de una habitación.

Cambio de localización y de tendencias

Las entidades sociales advierten de que se está produciendo un claro desplazamiento geográfico dentro de la propia ciudad. "Hay un movimiento desde las zonas más céntricas de Barcelona hacia las más periféricas", explican. Este fenómeno viene motivado, en gran parte, por el desmantelamiento de campamentos más estables en los distritos del centro, lo que obliga a estas personas a buscar refugio en el litoral.

El propio Ayuntamiento de Barcelona detectó este pasado mes de mayo a un total de 2.171 personas pernoctando en la vía pública en todo el municipio, de las cuales 180 son mujeres (alrededor de un 8 %). Poniendo el foco en la línea de costa, los servicios municipales cifran en 148 las personas que habitan actualmente en tiendas de campaña o estructuras similares. Estos asentamientos se encuentran dispersos a lo largo de un amplio tramo costero que va desde la plaza de Carles I y la Avenida del Litoral hasta la zona del Fórum.

El contraste visual con la temporada de verano

Con la llegada de la época estival, esta realidad se vuelve todavía más expuesta a los ojos de los ciudadanos. Los asentamientos informales conviven a diario en el mismo espacio público por el que transitan deportistas, corredores, bañistas y los miles de turistas que visitan la capital catalana, evidenciando el fuerte contraste social entre el destino vacacional de masas y las consecuencias más severas de la emergencia habitacional.

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