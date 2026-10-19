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Noticias de hoy, lunes 19 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 19 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, lunes 19 de octubre de 2026

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Riesgo extraordinario en el Mediterráneo por la DANA Adam cuando estamos a 10 días de que se cumpla el segundo aniversario de la peor pesadilla de los últimos años en la Comunidad Valenciana.

La DANA Adam

Alerta máxima en el Mediterráneo. El aviso es rojo en Alicante y Valencia. La DANA Adam ha dejado acumulados más de 400 litros por metro cuadrado en varios municipios. Se suspenden las clases en varias localidades. Por el momento, el temporal ha dejado dos fallecidos.

Alerta también en Baleares

Adam golpea con fuerza también Baleares. Durante toda la noche, la máxima alerta se ha mantenido en Ibiza, Formentera y Mallorca. Allí hoy tampoco habrá colegios. La UME se ha desplegado a las islas para ayudar a los servicios de emergencia. El temporal ha dejado locales y calles anegadas caídas de árboles. Unos 60 vuelos se han visto afectados.

Disturbios en Francia

Francia arde en una crisis sin precedentes. Lo que comenzó como una protesta pacífica, por el coste de la vida y el deterioro en la educación, ha derivado en disturbios masivos, saqueos y destrozos millonarios. Hay 2.400 detenidos, 50 solo en las últimas horas y 600 policías y bomberos heridos. En un discurso de Macron a la nación, ha asegurado que los violentos pagarán las consecuencias.

Tensa precampaña

La precampaña sigue con tensión al alza. El PP arremete contra el Gobierno por la crisis de la vivienda y propone una ley 'antiokupación'. Pedro Sánchez, por su parte, ha recordado a Feijóo que "las pensiones no se tocan" y ha apelado a la movilización. Hoy las encuestas destacan la perdida de escaños en la izquierda por la fractura de ese arco político. Lo que aúpa al bloque de la derecha. Sobre todo, a Vox.

Efemérides de hoy 19 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 19 de octubre?

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Sociedad

Árbol caído en Gandía por un temporal

Última hora del temporal, en directo: la UME intenta acceder a Oliva para rescatar a los vecinos atrapados por la DANA Adam en el Mediterráneo

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, lunes 19 de octubre de 2026

Rubén del Campo

Rubén del Campo, sobre la DANA Adam: "Quedan todavía horas muy complicadas"

Inundaciones por la DANA Adam
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La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor avisa: "Mi preocupación es absoluta, hay gente que está atrapada, que no puede salir"

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Efemérides

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Imagen de un coche de la Guardia Civil
INUNDACIONES

Hallan muerta a una mujer desaparecida en el mar durante la alerta por lluvias en Sagunto

El cuerpo de la bañista ha sido localizado este domingo por la noche tras un dispositivo de búsqueda en el litoral valenciano. En Barcelona, otra mujer de 35 años ha fallecido tras ser arrastrada por una riera en Cabrera de Mar.

La dana Adam mantiene este lunes la alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante antes de desplazarse a Cataluña
INCIDENCIAS

La DANA Adam causa 236 incidencias en la Comunidad Valenciana

AEMET mantiene el aviso rojo por "riesgo extraordinario" y Cercanías suspende las líneas C1 y C2 tras discrepar con el sindicato de maquinistas.

Algeciras se inunda tras una fuerte tromba de agua que deja calles, viviendas y coches afectados

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Imagen de un traslado de migrantes este domingo 18 de octubre

Arrestan a un migrante por amenazar a un militar con un cuchillo; otro usó un spray de pimienta en pleno desalojo

Imagen de la narcolancha interceptada por un patrullero de la Guardia Civil

La Guardia Civil intercepta una narcolancha con 3.000 kilos de hachís en Mazagón, Huelva

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