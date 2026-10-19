Noticias de hoy, lunes 19 de octubre de 2026

Riesgo extraordinario en el Mediterráneo por la DANA Adam cuando estamos a 10 días de que se cumpla el segundo aniversario de la peor pesadilla de los últimos años en la Comunidad Valenciana.

La DANA Adam

Alerta máxima en el Mediterráneo. El aviso es rojo en Alicante y Valencia. La DANA Adam ha dejado acumulados más de 400 litros por metro cuadrado en varios municipios. Se suspenden las clases en varias localidades. Por el momento, el temporal ha dejado dos fallecidos.

Alerta también en Baleares

Adam golpea con fuerza también Baleares. Durante toda la noche, la máxima alerta se ha mantenido en Ibiza, Formentera y Mallorca. Allí hoy tampoco habrá colegios. La UME se ha desplegado a las islas para ayudar a los servicios de emergencia. El temporal ha dejado locales y calles anegadas caídas de árboles. Unos 60 vuelos se han visto afectados.

Disturbios en Francia

Francia arde en una crisis sin precedentes. Lo que comenzó como una protesta pacífica, por el coste de la vida y el deterioro en la educación, ha derivado en disturbios masivos, saqueos y destrozos millonarios. Hay 2.400 detenidos, 50 solo en las últimas horas y 600 policías y bomberos heridos. En un discurso de Macron a la nación, ha asegurado que los violentos pagarán las consecuencias.

Tensa precampaña

La precampaña sigue con tensión al alza. El PP arremete contra el Gobierno por la crisis de la vivienda y propone una ley 'antiokupación'. Pedro Sánchez, por su parte, ha recordado a Feijóo que "las pensiones no se tocan" y ha apelado a la movilización. Hoy las encuestas destacan la perdida de escaños en la izquierda por la fractura de ese arco político. Lo que aúpa al bloque de la derecha. Sobre todo, a Vox.