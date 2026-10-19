Rubén del Campo, sobre la DANA Adam: "Quedan todavía horas muy complicadas"

Noticias de la Mañana ha preguntado a Rubén del Campo, portavoz de la AEMET por la previsión para las próximas horas en el Mediterráneo tras la DANA Adam que mantiene en alerta roja al litoral sur de Valencia y norte de Alicante. La situación más delicada se encuentra en estos momentos en la localidad de Oliva, donde se están realizando rescates por aire ya que la ciudad está "colapsada", según explicó su alcaldesa también a Antena 3.

Del Campo ha reconocido que "las imágenes son sobrecogedoras" aunque explica que "las lluvias más abundantes, los gruesos de precipitación ya han pasado. Son núcleos de tormenta que provenían desde el mar y, poco a poco, van a ir a menos. No hay que bajar la guardia, el aviso rojo está activo hasta las 10:00 horas, después baja el nivel de aviso, pero como digo es un día muy complicado y las precipitaciones poco a poco se van desplazando hacia el norte. Quedan todavía horas muy complicadas, pero en esta zona las lluvias van a ir a menos y esperamos que poco a poco se vaya recuperado la normalidad".

En varias localidades se han superado los 400 litros por metro cuadrado, "son cantidades extraordinarias" dice Rubén del Campo, que para que entendamos bien su dimensión compara: "puede ser la cantidad de lluvia que cae en todo el año concentrada en pocas horas".

Del Campo también ha relatado que la "DANA es como si fuera un motor que produce las tormentas y la temperatura del mar es el combustible", una temperatura del mar que sigue siendo muy elevada y que nos ha de señalar que "no es descartable que podamos tener nuevos temporales de lluvia". Además, explica que "lo que ocurre con las DANAS es que son sistemas atmosféricos que tienen en general un movimiento errático y eso lo que hace es que es más difícil saber hacia dónde se va a mover".

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