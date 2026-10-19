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La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor avisa: "Mi preocupación es absoluta, hay gente que está atrapada, que no puede salir"

Noticias de la Mañana ha entrevistado a Yolanda Pastor, la alcaldesa de Oliva.

Inundaciones por la DANA Adam

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor avisa: "Mi preocupación es absoluta, hay gente que está atrapada, que no puede salir" | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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"Mi preocupación es absoluta", las declaraciones a Antena 3 Noticias de la alcaldesa de la Oliva, Yolanda Pastor, han traído a la memoria de todos, la pesadilla vivida en Valencia aquel 29 de octubre de 2024.

La alerta en el Mediterráneo por la DANA Adam es máxima especialmente en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. Pero en las últimas horas preocupa y mucho la situación en la localidad de Oliva hacia donde ha salido de urgencia la UME para realizar rescates.

Yolanda Pastor explicaba en Noticias de la Mañana que "la situación es nuestro municipio es muy, muy complicada. Las intensas precipitaciones que a lo largo de esta noche han caído, además con una vaguada de agua estática, que no se ha movido desde la 1:00 de la madrugada, parece que ahora empieza a remitir, pero la situación esta provocando inundaciones en todas las calles, en vías principales con una acumulación importantísimas de agua que dificultan el acceso a las personas que necesitamos que sean rescatadas. La gente no puede movilizarse porque oliva está completamente colapsada".

Pastor no ha parado de insistir en que la prioridad es "rescatar gente". "No pueden salir de casa. Han tenido que subir a las partes altas de las casas. Lo primero es rescatar las personas" y ha reconocido estar preocupada por esos vecinos. "Hasta que no sepamos que todas las personas han sido rescatadas y sacadas de sus casas mi preocupación es absoluta. Hay gente que está atrapada, que no puede salir".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también ha avisado de que media docena de municipios en la zona costera desde el sur de Gandía hasta Oliva están incomunicados e intransitables a causa de la lluvia torrencial.

Tras la reunión del CECOPI en el Centro de Coordinación de Emergencias, Bernabé ha informado de que esa zona de la comarca valenciana de La Safor se encuentra totalmente anegada, con acumulados de más de 650 l/m2. En la zona sigue lloviendo, lo que ha causado el desbordamiento de varios ríos pequeños, como el Girona. La Generalitat ha activado la situación 2 de emergencia por inundaciones en la comarca de la Safor y de la Marina Alta

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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