Efemérides de hoy 19 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 19 de octubre?

El 19 de octubre de 1999, el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Argentaria se fusionan y nace el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Los consejos de administración de ambas entidades suscriben ese día el proyecto de fusión, que es aprobado por sus accionistas en diciembre. La operación comienza a tener efectos económicos el 1 de enero de 2000 y da lugar a uno de los mayores grupos bancarios españoles. Emilio de Ybarra, presidente de BBV y Francisco González, presidente de Argentaria, quedan al frente, copresidiendo la nueva entidad.

Más de 25 años después, BBVA es un grupo financiero internacional con presencia en más de 25 países. Según informes del pasado año, la entidad cuenta con 81,2 millones de clientes activos, 127.174 empleados y 5.642 oficinas. Registra así un beneficio atribuido de 10.511 millones de euros y unos activos totales de 859.576 millones. En la actualidad, España, México, Turquía y varios países de Sudamérica forman parte de sus principales mercados

Un 19 de octubre, pero de 1868, se establece en España la peseta como unidad monetaria. La decisión se toma durante el Gobierno Provisional surgido tras la Revolución de 1868, que pone fin al reinado de Isabel II. La nueva moneda sustituye a otras unidades que circulan hasta entonces y busca unificar el sistema monetario español. La primera peseta se divide en 100 céntimos y se acuña en monedas de distintos valores.

La peseta se mantiene como moneda oficial de España durante más de 130 años. A lo largo de ese tiempo aparecen diferentes diseños y materiales, desde monedas de oro y plata hasta piezas de níquel y aluminio. El euro sustituye a la peseta en 2002, aunque durante unos meses ambas monedas conviven. El Banco de España deja de cambiar pesetas por euros el 30 de junio de 2021

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 19 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 19 de octubre?

1469.- Boda en Valladolid de Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, futuros Reyes Católicos.

1845.- Estreno de la ópera Tannhauser, de Wagner, en Dresde (Alemania).

1921.- Movimiento revolucionario militar en Portugal: asesinado el presidente del Gobierno, Antonio Granjo, y otras personalidades, en Lisboa.

1935.- La prensa publica la corrupción política del 'Straperlo' en la concesión de licencias para unas ruletas eléctricas, cuando los juegos de azar estaban prohibidos en España y provoca una crisis gubernamental.

1935.- Concluye la 'Larga Marcha', iniciada en octubre de 1934 en Jiangxi.

1956.- Firma del acuerdo que pone fin al estado de guerra entre Japón y la URSS.

1973.- Alrededor de 200 muertos por las lluvias torrenciales en el sureste de España, con hasta 600 litros por metro cuadrado. Las más afectadas: Murcia, Granada y Almería.

1989.- Incendio en la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), con nivel 3, el accidente nuclear más grave ocurrido España, que obliga a su cierre definitivo.

2002.- Irlanda ratifica en un referéndum el tratado de Niza y abre la puerta a la ampliación de la UE.

2003.- Juan Pablo II beatifica a la Madre Teresa de Calcuta.

2010.- Primeros casos de un brote de cólera en Haití, que deja casi 10.000 muertos

2025.- Unos ladrones roban nueve piezas de las Joyas de la Corona de Francia de la Galería de Apolo del Museo del Louvre.

¿Quién nació el 19 de octubre?

1862.- Augusto Lumiére, químico francés y uno de los inventores del cinematógrafo.

1919.- Malcolm Stevenson Forbes, editor estadounidense.

1931.- Manolo Escobar, cantante español.

1952.- Verónica Castro, actriz mexicana.

1952.- Perico Fernández, exboxeador español.

¿Quién murió el 19 de octubre?

1745.- Jonathan Swift, escritor irlandés.

1997.- Pilar Miró, directora de cine española.

1997.- Francisco Guerrero, compositor español.

2018.- Osamu Shimomura, químico y biólogo marino japonés.

2020.- Tony Lewis, músico británico.

¿Qué se celebra el 19 de octubre?

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Horóscopo del 19 de octubre

Los nacidos el 19 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 19 de octubre

Hoy, 19 de octubre, se celebran santa Laura, san Isaac y san Pablo de la Cruz.