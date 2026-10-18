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Nuevos audios de la jueza Biedma ante la Audiencia Nacional

Beatriz de Biedma, la jueza que instruyó la investigación sobre el hermano del presidente del gobierno, describe la dificultad para investigar a David Sánchez

Imagen de la jueza Beatriz Biedma

Nuevos audios de la jueza de Badajoz ante el Juez de la Audiencia Nacional | Europa Press

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Fran Paino
Publicado:

El pasado ocho de octubre la vimos entrar a la Audiencia Nacional a la jueza Biedma, que investiga el caso de las cloacas en su rama extremeña, y hoy, en la grabación publicada en "El Debate", hemos podido escuchar lo que durante casi una hora declaró ante el juez Pedraz en la Audiencia Nacional.

Según la jueza Beatriz Biedma, todo empezó para ella con la apertura del caso que afectaba, entre otros, al hermano del presidente del gobierno, el día que pronunció estas palabras: Acuerdo citar para declarar como investigados a los que había en la causa, entre ellos al señor David Sánchez.

Según declara ante el juez Pedraz, Biedma notó desde el principio que esta investigación a la diputación de Badajoz iba a ser diferente; incluso así se lo trasladaban los agentes de la UCO, que contaban a la jueza las dificultades para investigar en esta ocasión: Hemos actuado contra todos los partidos políticos en diferentes comunidades autónomas y las presiones, que estamos recibiendo ahora a nivel investigador, nunca las hemos sufrido".

Amenazas y seguimiento

Todo fue a más cuando presuntamente el juez Sáenz de Tejada, enemistado con Biedma tras haberle juzgado en un caso de malos tratos, habría contactado con un clan de Badajoz para atacar a la jueza; así se lo trasladó un abogado cercano al clan y que decía tener información sobre las cloacas. "Y me dijo: Señoría, tengo que hablar con usted porque tengo una informa… literal, eh, información sensible de las cloacas".

El seguimiento a Beatriz Biedma se centró incluso en la actividad que la jueza tenía en el colegio de sus hijas: Allí está el acceso un poco restringido. No entra cualquiera de la calle, es que yo no lo entendía, me preocupó muchísimo". La jueza también relató el miedo que ha sentido durante todo este proceso en el que no tuvo ninguna protección.

"¿Se ha sentido usted amenazada? ¿Ha sentido temor?"

"Hombre, la verdad es que sí, y más que por mí, sobre todo por mis hijas, que son menores". Tras esta declaración, Biedma denunció ante la Policía Nacional que Sáenz de Tejada la siguió presuntamente en coche hasta su domicilio.

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