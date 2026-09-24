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Noticias de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 24 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

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Antena 3 Noticias
Publicado:

Sánchez lleva a Ceuta a la Asamblea de la ONU y saca pecho de su gestión de la crisis para consolidarse como bandera contra las políticas de Trump.

Discurso en la ONU de Sánchez

El presidente Pedro Sánchez ha asegurado que en momentos como el de la crisis migratoria en Ceuta la "tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad, pero España no va a hacerlo".

Desahucio de Maricarmen

España amanece con la resaca que deja el desahucio de Maricarmen. Una mujer de 87 años, con un 50% de discapacidad, que este jueves tuvo que abandonar la vivienda en la que llevaba residiendo 70 años. El clamor por Maricarmen recorre España, la ejecución de este desahucio ha indignado a muchísimas personas a lo largo de toda España, especialmente a los jóvenes.

Guerra abierta entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid

Gobierno y Comunidad de Madrid han cruzado acusaciones en las últimas horas responsabilizándose mutuamente del desahucio de Maricarmen.

Delcy Rodríguez anuncia elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez ha prometido que Venezuela celebrará elecciones y que el país tendrá una transición legal y ordenada. La presidenta encargada sigue desmarcándose de su jefe, Maduro, encarcelado a pocos kilómetros de la sede de la ONU.

Un hombre de 47 años resulta herido crítico tras explotar un depósito de gas en un hotel de Vilanova de la Muga

El hotel tras la explosión

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Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

Imagen de Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas

Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, sobre el desahucio de Maricarmen: "Ningún gobierno trabaja para nosotras"

Maricarmen tras ser desahuciada

VÍDEO: Lo que no se vio del desahucio de Maricarmen: La Policía usó una radial

Manifestación en Madrid por el desahucio de Maricarmen
Desahucio de Maricarmen

Clamor en toda España por el desahucio de Maricarmen, miles de personas protestan frente al ático de Ayuso: "Maricarmen somos todos"

Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

Muelle Uno, en Málaga
Tiroteo

Disparan a un hombre mientras cenaba en Muelle Uno, en Málaga

La víctima, un hombre de 47 años, recibió un disparo en la cara y permanece ingresado en estado crítico. La Policía investiga el ataque, ocurrido apenas cinco días después de otro tiroteo mortal en la capital malagueña.

Un enfermero del Servicio de Urgencias Canario salva la vida de un bebé por teléfono guiando a un padre en Gran Canaria
Canarias

Un enfermero salva la vida de un bebé guiando al padre por teléfono en Gran Canaria

Un parto imprevisto se complicó de forma repentina: el recién nacido presentaba una vuelta de cordón umbilical que le impedía respirar con normalidad.

Maricarmen

Vídeo | Las palabras de Maricarmen momentos antes de ser desahuciada a los 87 años: "He vivido aquí 71 años y no me quiero ir"

El arquitecto Josep Juanpere

Detenida la pareja del arquitecto Josep Juanpere por su presunta relación con su muerte en Baqueira

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Cae una organización criminal destinada a la explotación sexual de mujeres en Córdoba y Cáceres

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