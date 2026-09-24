Noticias de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

Sánchez lleva a Ceuta a la Asamblea de la ONU y saca pecho de su gestión de la crisis para consolidarse como bandera contra las políticas de Trump.

Discurso en la ONU de Sánchez

El presidente Pedro Sánchez ha asegurado que en momentos como el de la crisis migratoria en Ceuta la "tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad, pero España no va a hacerlo".

Desahucio de Maricarmen

España amanece con la resaca que deja el desahucio de Maricarmen. Una mujer de 87 años, con un 50% de discapacidad, que este jueves tuvo que abandonar la vivienda en la que llevaba residiendo 70 años. El clamor por Maricarmen recorre España, la ejecución de este desahucio ha indignado a muchísimas personas a lo largo de toda España, especialmente a los jóvenes.

Guerra abierta entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid

Gobierno y Comunidad de Madrid han cruzado acusaciones en las últimas horas responsabilizándose mutuamente del desahucio de Maricarmen.

Delcy Rodríguez anuncia elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez ha prometido que Venezuela celebrará elecciones y que el país tendrá una transición legal y ordenada. La presidenta encargada sigue desmarcándose de su jefe, Maduro, encarcelado a pocos kilómetros de la sede de la ONU.