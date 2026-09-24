Noticias hoy
Noticias de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 24 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
Publicidad
Sánchez lleva a Ceuta a la Asamblea de la ONU y saca pecho de su gestión de la crisis para consolidarse como bandera contra las políticas de Trump.
Discurso en la ONU de Sánchez
El presidente Pedro Sánchez ha asegurado que en momentos como el de la crisis migratoria en Ceuta la "tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad, pero España no va a hacerlo".
Desahucio de Maricarmen
España amanece con la resaca que deja el desahucio de Maricarmen. Una mujer de 87 años, con un 50% de discapacidad, que este jueves tuvo que abandonar la vivienda en la que llevaba residiendo 70 años. El clamor por Maricarmen recorre España, la ejecución de este desahucio ha indignado a muchísimas personas a lo largo de toda España, especialmente a los jóvenes.
Guerra abierta entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid
Gobierno y Comunidad de Madrid han cruzado acusaciones en las últimas horas responsabilizándose mutuamente del desahucio de Maricarmen.
Más Noticias
- Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, sobre el desahucio de Maricarmen: "Ningún gobierno trabaja para nosotras"
- VÍDEO: Lo que no se vio del desahucio de Maricarmen: La Policía usó una radial
- Clamor en toda España por el desahucio de Maricarmen, miles de personas protestan frente al ático de Ayuso: "Maricarmen somos todos"
Delcy Rodríguez anuncia elecciones en Venezuela
Delcy Rodríguez ha prometido que Venezuela celebrará elecciones y que el país tendrá una transición legal y ordenada. La presidenta encargada sigue desmarcándose de su jefe, Maduro, encarcelado a pocos kilómetros de la sede de la ONU.
Publicidad