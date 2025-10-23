Efemérides de hoy 23 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 23 de octubre?

El 23 de octubre de 1986, nace la actriz Emilia Clarke en Londres, Reino Unido. Desde temprana edad muestra interés por el mundo de la interpretación. Formada en el Drama Centre London, su carrera comienza con pequeños papeles en televisión, pero fue su rol como Daenerys Targaryen en la serie Juego de Tronos lo que la catapultó al estrellato internacional, convirtiéndola en una figura emblemática de la cultura pop contemporánea.

A lo largo de su trayectoria, Clarke ha participado en producciones cinematográficas de alto perfil como Me Before You, Terminator Génesis y Han Solo: una historia de Star Wars. Más allá de la actuación, ha destacado por su activismo en salud cerebral, fundando la organización SameYou tras superar dos aneurismas. En reconocimiento a su labor humanitaria, fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico en 2024.

Un 23 de octubre, pero de 1915, la Quinta Avenida de Nueva York se convierte en escenario de una de las manifestaciones más multitudinarias del movimiento sufragista estadounidense. Miles de mujeres, vestidas de blanco y en ordenada formación, marchan desde Washington Square hasta la calle 59 para exigir el derecho al voto. La protesta, organizada por la Woman Suffrage Party, buscaba influir en el referéndum estatal que se celebraría semanas después. Aunque la propuesta fue rechazada ese año, la marcha dejó una huella imborrable en la lucha por la igualdad política, que culminaría con la aprobación del sufragio femenino en 1920 mediante la 19.ª Enmienda constitucional.

¿Qué pasó el 23 de octubre?

1520.- Carlos I de España es coronado Emperador de Alemania en Aquisgrán.

1940.- Segunda Guerra Mundial: Franco se entrevista con Hitler en Hendaya (Francia).

1977.- El presidente catalán Josep Tarradellas pronuncia la famosa frase 'Ja soc aqui' (ya estoy aquí) desde el balcón de la Generalitat catalana, tras su regreso del exilio.

1977.- Ratificado en plebiscito el Tratado del Canal de Panamá, por el que EE. UU. se compromete a devolver la soberanía al país centroamericano en el año 2000.

1989.- Se proclama la nueva República de Hungría eliminando el término "popular", lo que pone fin al Estado comunista implantado en 1948.

1991.- Estreno en España de la película 'Tacones Lejanos' (Pedro Almodóvar).

1999.- Giulio Andreotti, siete veces primer ministro italiano, es absuelto por un tribunal de Palermo de formar parte de la mafia por falta de pruebas.

2001.- El IRA anuncia el comienzo de su desarme que concluyó en 2005.

2004.- China celebra en un estadio de Shanghái su primera corrida de toros.

2009.- EE. UU. solicita formalmente a Suiza la extradición de Roman Polanski por un proceso penal pendiente desde 1977 en el que está acusado de abusos sexuales a una menor.

2018.- La escritora Almudena Grandes, Premio Nacional de Narrativa.

¿Quién nació el 23 de octubre?

1897.- Juan Ignacio Luca de Tena, dramaturgo español.

1940.- Edson Arantes Do Nascimiento, 'Pelé', futbolista brasileño.

1972.- Kate del Castillo, actriz mexicana.

1975.- Manuela Velasco, actriz española.

1991.- Mako, princesa de la familia imperial japonesa.

1992.- Álvaro Morata, futbolista español.

1998.- Amandla Stenberg, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 23 de octubre?

1872.- Théophile Gautier, literato francés.

1995.- Kiko Ledgard, presentador de televisión peruano.

2011.- Marco Simoncelli, piloto de motociclismo italiano.

2019.- Santos Juliá, historiador español.

2020.- Antonio Beneyto, escritor, pintor y escultor español.

2021.- Alfredo Díez Nieto, compositor, músico y pianista cubano.

2022.- Adriano Moreira, político y académico portugués, personalidad central del siglo XX.

¿Qué se celebra el 23 de octubre?

Hoy, 23 de octubre, se celebra el Día de Acción para la Supervivencia Infantil y el Día Internacional del Leopardo de las Nieves.

Horóscopo del 23 de octubre

Los nacidos el 23 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 23 de octubre

Hoy, 23 de octubre, se celebra los santos Juan de Capistrano, Servando, Germán, Teodoro e Ignacio.