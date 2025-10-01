Rescatan con vida a un joven desaparecido hace tres días cuando salió con una moto de agua en Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado con vida este miércoles a un joven que desapareció el lunes por la noche en las proximidades de la Central Térmica de Juan Grande (Gran Canaria) cuando fue a buscar una moto de agua, encontrándose ya a unas quince millas náuticas de la isla.

El avión Sasemar 103 fue el que localizó al joven haciéndole señas cuando se cumplía ya el tercer día de búsqueda al suroeste de Arguineguín. El Centro de Coordinación de Las Palmas movilizó a la tripulación de la Guardamar Urania y al Helimer 215, que llegaron a la zona sobre las 12:40 horas. De esta manera, se rescató al varón en aparente buen estado de salud, sólo con alguna molestia en el pecho por estar acostado en el casco de la moto, y puso rumbo al Muelle de Arguineguín, donde arribó sobre las 13:20 horas.

La alerta llegó a Salvamento Martítimo el pasado lunes por la noche, cuando el 112 Canarias alertó al CCS Las Palmas de que un grupo de amigos se encontraban en una motora remolcando una moto de agua.

Cuando estaban cerca de la central térmica de Juan Grande se soltó la moto de agua, uno de ellos se lanzó y se subió a la moto con intención de acercarla a la costa (Salinas del Matorral), por lo que sus compañeros siguieron navegando con la motora hacia la isla, pero al regresar a la zona de costa, no localizaron al compañero ni la moto.

El rescate in extremis de un pescador atrapado en el mar

Hace unos días, veíamos las imágenes del rescate de un pescador en Vietnam en condiciones extremas provocadas por el tifón Bualoi. Las autoridades informaban que nueve personas fueron rescatadas en alta mar, mientras continúan las operaciones de búsqueda para localizar a varios desaparecidos.

El paso del tifón ha dejado graves consecuencias en todo el territorio. Más de 250.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares como medida preventiva, y cuatro aeropuertos han sido cerrados debido a las intensas lluvias e inundaciones. Las imágenes que llegan desde Vietnam han mostrado carreteras anegadas, poblaciones aisladas y un panorama de emergencia que ha obligado a las autoridades a desplegar un amplio dispositivo de rescate y asistencia humanitaria.

