Efemérides de hoy 2 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 2 de octubre?

Tal día como hoy, un 2 de octubre de 1966 se inaugura el estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, por entonces llamado Estadio Manzanares. El Atlético de Madrid estrena su nueva casa frente al Valencia CF en un partido que termina 1-1, con Luis Aragonés como autor del primer gol en el recinto.

Con capacidad para más de 62.000 espectadores, el estadio se convierte en un referente arquitectónico y en símbolo del club rojiblanco. En 1971 pasó a llevar el nombre de Vicente Calderón, presidente que impulsó su construcción. Durante más de cinco décadas fue escenario de títulos, noches europeas y la pasión de la afición colchonera.

Además de su faceta deportiva el estadio también se abrió a la música: por su césped pasaron grandes conciertos internacionales de artistas como Michael Jackson, The Rolling Stones, AC/DC o Bruce Springsteen, que consolidaron al Calderón como uno de los recintos culturales más emblemáticos de Madrid hasta su cierre en 2017.

El 2 de octubre, pero de 2009, el atunero vasco Alakrana es secuestrado en aguas del Océano Índico por piratas somalíes mientras realiza faenas de pesca. A bordo viajan 36 tripulantes de distintas nacionalidades que permanecen retenidos durante más de un mes, en un caso que conmociona a la opinión pública y pone de relieve el problema de la piratería en la región. Finalmente, tras 47 días de cautiverio, la tripulación fue liberada el 17 de noviembre de 2009.

¿Qué pasó el 2 de octubre?

1910.- Inaugurado el Hotel Ritz de Madrid.

1928.- El sacerdote José María Escrivá de Balaguer funda en Madrid el 'Opus Dei'.

1958.- Guinea se independiza de Francia.

1968.- Decenas de estudiantes son acribillados a balazos por el Ejército en Ciudad de México en la Matanza de Tlatelolco.

1970.- El presidente estadounidense Richard Nixon visita España.

1997.- Firma del Tratado de Ámsterdam, que modifica el de Maastricht, por el que nació la UE.

2004.- El XV Congreso Nacional del PP elige a Mariano Rajoy nuevo presidente del partido.

2021.- La Agencia Espacial Europea transmite la primera imagen de Mercurio.

¿Quién nació el 2 de octubre?

1869.- Mahatma Gandhi, líder religioso y político indio.

1890.- Groucho Marx, actor y cómico estadounidense.

1904.- Graham Greene, novelista inglés.

1930.- Antonio Gala, escritor español.

1949.- Annie Leibovitz, fotógrafa estadounidense.

1951.- 'Sting', cantante y compositor británico.

¿Quién murió el 2 de octubre?

1918.- Carlos Miranda, poeta y periodista español.

1931.- Jaime de Borbón, aspirante carlista al trono de España.

1985.- Rock Hudson, actor estadounidense.

2005.- August Wilson, dramaturgo estadounidense.

2007.- Carmen Rossi, actriz española.

2024.- Rogelio San Luis, dramaturgo español.

¿Qué se celebra el 2 de octubre?

Hoy, 2 de octubre, se celebra el Día Internacional de la No Violencia.

Horóscopo del 2 de octubre

Los nacidos el 2 de octubre pertenecen al signo del zodiaco de Libra.

Santoral del 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre, se celebran los santos Ángeles Custodios, Saturio, Teófilo y Leodegario.