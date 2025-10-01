Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Violencia de género

Dos empleadas de una farmacia de Riotorto (Lugo) ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido

Comenzaron a sospechar que una de sus clientas podría estar sufriendo agresiones en las múltiples visitas que hacía al establecimiento. Ella no hablaba español y solo se podían comunicar a través del móvil.

Dos empleadas de una farmacia ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido por violencia de género

Ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido por violencia de género | Antena 3 Noticias

Publicidad

Iria Ramos
Publicado:

Un hombre ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad en el municipio lucense de Riotorto por dos delitos de amenazas y lesiones contra su mujer. La magistrada del Tribunal de Instancia Nº1 de Mondoñedo le ha impuesto una orden de alejamiento y de comunicación con la víctima.

El arresto se ha producido este martes en una farmacia de la localidad, después de que la trabajadora social del ayuntamiento diese aviso a las autoridades. Ella, a su vez, fue conocedora de los hechos a través de dos trabajadoras de ese mismo establecimiento, que comenzaron a sospechar por la actitud que mostraba la joven cada vez que visitaba la farmacia.

El presunto agresor es un hombre marroquí de 30 años de edad. En el momento de la detención también estaba presente la víctima, su mujer, una joven de 28 años recién llegada de Marruecos. Acto seguido fue trasladada al PAC de Ribadeo, ya que presentaba varios hematomas en el rostro.

Tras la revisión médica, la joven fue trasladada a un lugar seguro. Su presunto agresor, por otra parte, ha pasado la noche en el calabozo tras haber prestado declaración en el puesto de A Pontenova, que da servicio a Riotorto.

El hombre ha pasado a disposición judicial este miércoles en los Juzgados de Mondoñedo. Allí la jueza ha decidido dejarlo en libertad. No obstante, le ha impuesto una orden de alejamiento y de comunicación con la víctima. No podrá acercarse a menos de 500 metros de ella.

Las dos trabajadoras de la farmacia comenzaron a sospechar que una de sus clientas podría estar sufriendo agresiones en las múltiples visitas que esta hacía al establecimiento. Y es que la situación de maltrato psicológico y físico que sufría era cada vez más difícil de disimular.

Clave para destapar el maltrato en Riotorto

La joven no conocía el idioma y se comunicaba con vecinos y comerciantes, entre otros métodos, a través del traductor del móvil. Sin embargo, las tres llegaron a entenderse y ella, la víctima, consiguió incluso comunicarles lo que pasaba. En cualquier caso, no se atrevía a denunciar a su marido.

Las dos empleadas le ofrecieron su ayuda e intentaron convencerla para que interviniesen las autoridades. Además, le comunicaron lo que sabían a la trabajadora social del ayuntamiento y acordaron dar aviso a la Guardia Civil cuando la joven volviese a pasarse por la farmacia.

La joven acaba de mudarse a Riotorto: lleva poco más de dos meses en Lugo. Su presunto agresor, en cambio, vive en este municipio de la mariña lucense desde hace tiempo. Se casaron, según ha declarado la mujer, en Marruecos en 2019. No obstante, han pasado separados varios años.

En su país de origen, tal y como afirma la joven, contrajeron matrimonio por tradición. Ella allí, en Marruecos, trabajaba como traductora. Hace apenas semanas que han retomado la convivencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 1 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de octubre?

Efemérides de hoy 1 de octubre de 2025: Scheinbaum, presidenta de México

Publicidad

Sociedad

Dos empleadas de una farmacia ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido

Dos empleadas de una farmacia de Riotorto (Lugo) ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido

Reparto aéreo de 60 toneladas de alimento para los animales

La Xunta reparte por aire 60 toneladas de alimento para la fauna en las zonas de los incendios

Visi, la universitaria centenaria de Castilla y León

Visi, la universitaria centenaria con ansia de aprender. “Tengo vida y la aprovecharé todo lo que pueda”

Alimentos en mal estado en una tienda de Canarias
Canarias

Hallan casi 600 alimentos caducados en una tienda asiática en Las Palmas

El joven agarrado a la moto de agua
Rescate

Rescatan con vida a un joven desaparecido hace tres días cuando salió con una moto de agua en Gran Canaria

Brutal paliza en Valladolid
Valladolid

Vídeo: Brutal paliza en grupo a la salida de un bar de Tordesillas con la víctima inconsciente

En los vídeos, se observa cómo, a pesar de que varias personas intentan detener la agresión, se propinan puñetazos en la cara y patadas en la cabeza cuando la presunta víctima se encuentra en el suelo.

Colmena retirada en Granada
Abejas

Encuentran un enjambre con 100.000 abejas en la azotea de un edificio de Granada: "Llevaban 7 años asentadas"

El sonido que producían estos insectos era ensordecedor y, finalmente, los vecinos descubrieron de dónde provenía, quedando impactados con el resultado.

Fachada de la Audiencia Nacional

Indemnizan con 34.000 euros a una mujer que pasó 2 años en prisión preventiva por un delito del que quedó absuelta

Campamento de Álava denunciado

Tres "víctimas" del campamento de Bernedo declararán en un juzgado de Vitoria

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Un indigente mata a otro con un paraguas después de discutir por el portal donde dormir en Valencia

Publicidad