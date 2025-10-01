Visi, la universitaria centenaria con ansia de aprender. “Tengo vida y la aprovecharé todo lo que pueda”

En abril cumplió 101 años. Y en septiembre ha vuelto a matricularse en la Universidad de la Experiencia, como ha hecho en los últimos 28 años. Visitación asegura que ya no sabría vivir sin esas tardes de clases en las que lo mismo aprenden historia que nuevas tecnologías. Reconoce que a su edad se van acumulando las limitaciones. “No veo bien, tengo mácula, y estoy muy limitada, por ejemplo para leer y escribir, y siempre tengo que salir con mi bastón”, nos cuenta minutos antes de comenzar el acto académico con el que se da por inaugurado el curso en el que más de 6.100 ancianos de Castilla y León llenarán las aulas más que ningún otro curso, y en el que Visi va a recibir un homenaje por su veteranía.

Pese a sus achaques Visi es una persona activa y curiosa. Y nos confiesa el secreto para llegar con esa actitud hasta sus 101 años: querer aprender siempre y de cualquier persona. De ahí su fidelidad a la Universidad de la Experiencia. “Hablar con la gente, con todo tipo de gente, no limitarse a salir con una amiga a dar un paseo por la tarde”, explica. “Tener siempre algo que te motive ha sido mi vida y viene muy bien para la cabeza. De todo se aprende: del que sabe más y del que sabe menos”.

Visi y el móvil: “No soy muy experta pero lo utilizo”

Las nuevas tecnologías suelen ser la gran barrera que sufren las personas mayores, pero Visi confiesa que lo utiliza a diario sin demasiado problema. “Me di cuenta de que la vida lo exigía, y que me hacía falta. Sé lo imprescindible, tengo whatsapp con mis hijos y los teléfonos de mis compañeras y amigas. Y poco más. Cuando tengo que hacer cosas con alguna aplicación tengo que pedir ayuda”, explica.

