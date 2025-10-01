Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, recurre la decisión de Peinado de celebrar su juicio con jurado popular

Ni Begoña Gómez, ni Francisco Martín ni Cristina Álvarez acudieron el sábado a los juzgados de Plaza de Castilla, donde estaban citados por el juez Peinado para concretar su imputación por malversación.

La asesora de Moncloa, Cristina &Aacute;lvarez, en los juzgados de Plaza Castilla

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, en los juzgados de Plaza Castilla

Ángela Clemente
Publicado:

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no acudió el pasado sábado al juzgado de Madrid en el que le había citado el juez Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación. Tampoco lo hacía el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ni su asesora Cristina Álvarez. Precisamente, la asistente de la esposa del presidente del Gobierno ha presentado un recurso contra la decisión del juez Peinado de que el juicio por el presunto delito de malversación se celebre con jurado popular.

Lo que argumenta la defensa de Álvarez es que la decisión "desobedece" el criterio de la Audiencia Provincial, que negó "de manera expresa y tajante" que la asistente hubiera podido cometer el delito de malversación.

Se trata de un escrito que llega después de que la UCO afirmara en un informe que Álvarez intercedió ante patrocinadores de la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

No acuden a la cita de Peinado

El pasado sábado, la mujer del presidente del Gobierno no acudió al juzgado de Madrid donde le había citado el juez Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación. Tampoco lo hizo el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ni su asesora Cristina Álvarez. La ausencia de Begoña Gómez y Francisco Martín se debió a que consideran que es un trámite en el que su presencia no es indispensable.

Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa, adoptó la misma decisión.

A pesar de su ausencia, el magistrado decidió continuar con la vista, que se alargó más de hora y media, donde las partes llevaron a cabo peticiones cruzadas: la Fiscalía y las defensas pidieron el archivo, mientras que las acusaciones quieren que siga adelante la investigación mediante una batería de diligencias.

