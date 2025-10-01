Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Europa

Dinamarca pide el "rearme" de España: "Es el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial"

La primera ministra de Dinamarca llama a Europa a unirse frente a la "guerra híbrida" y a reforzar su defensa colectiva ante la amenaza rusa.

Mette Frederiksen

Cumbre europea en Dinamarca | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha advertido este martes que Europa enfrenta la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial. En la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Copenhague, la dirigente calificó la crisis de los drones y los ataques híbridos como un desafío que requiere unidad y coordinación entre los 27 Estados miembros.

"Cuando miro a Europa hoy, creo que estamos ante la situación más difícil y peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no ya desde la Guerra Fría", ha afirmado Frederiksen a su llegada al encuentro. La primera ministra ha insistido en que la amenaza rusa no puede enfrentarse de manera aislada por cada país y que es imprescindible adoptar una estrategia conjunta a nivel europeo.

Según la primera ministra, la UE debe ser "transparente y franca" sobre la magnitud de la amenaza y avanzar en el rearme y en la modernización de sus capacidades militares. Esto incluye aumentar la compra de medios de defensa, invertir en innovación tecnológica y fortalecer la industria de los drones. Sin embargo, señala que estos esfuerzos solo serán eficaces si se desarrollan de forma coordinada entre todos los miembros del bloque.

La socialista danesa recordó que Europa está "plenamente implicada" en la OTAN, pero advirtió que la respuesta a la amenaza híbrida necesita acelerarse. "Todos debemos estar en la misma página. Hoy es Polonia, mañana Dinamarca, y la semana siguiente podría ser otro país donde se produzcan sabotajes o vuelos de drones", explicó.

Frederiksen también ha hecho referencia a la necesidad de conciliar las distintas percepciones de riesgo dentro de la UE. Mientras los países del este sienten la presión directa de la amenaza rusa, los Estados del sur, como Italia o España, podrían percibirla de manera diferente. "Espero que todos reconozcan ahora que hay una guerra híbrida y que un día es Polonia, al otro es Dinamarca, y la siguiente semana será probablemente en algún otro en donde veamos sabotajes o drones volando", ha indicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Al menos 70 muertos y cientos de heridos por un fuerte terremoto en el centro de Filipinas

69 muertos y cientos de heridos en el centro de Filipinas por un terremoto

Publicidad

Mundo

Barcos Flotilla

Última hora de la Flotilla rumbo a Gaza en directo: Israel pide a la flotilla que se detenga

Mette Frederiksen

Dinamarca pide el "rearme" de España: "Es el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial"

Trump

Trump 'amenaza' con despedir a militares al no recibir aplausos: "Nunca vi una sala tan silenciosa"

69 muertos y cientos de heridos en el centro de Filipinas por un terremoto
Terremoto - Filipinas - Muertos

Al menos 70 muertos y cientos de heridos por un fuerte terremoto en el centro de Filipinas

Flotilla Gaza
Flotilla

Sigue en directo el avance de la flotilla en Gaza: la misión humanitaria entra en "zona de riesgo"

Un muerto en la explosión de un edificio obliga a cerrar el Oktoberfest de Múnich tras recibir una amenaza
ALEMANIA

Un muerto en la explosión de un edificio obliga a cerrar el Oktoberfest de Múnich tras recibir una amenaza

La fiesta de la cerveza más multitudinaria cierra este miércoles cerrado por "una alerta de explosivos verificada".

La actriz virtual Tilly Norwood
Inteligencia Artificial

Una actriz creada por Inteligencia Artificial desata la polémica en Hollywood: "No es un reemplazo, es arte"

La actriz virtual Tilly Norwood, creada con inteligencia artificial por una productora británica, ha abierto el debate en Hollywood tras ser presentada como "una obra de arte" y no un reemplazo humano, según su creadora.

Ataque de elefante

VÍDEO: Un elefante ataca a un grupo de turistas y hunde a una mujer bajo el agua en un safari de África

Atropello marruecos

Intensa noche de protestas de la 'Generación Z' en Marruecos: un furgón policial arrolla a un manifestante

Foto de archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La seria advertencia de Zelenski sobre la falta de luz en la central nuclear de Zaporiyia que le obliga a usar generadores: "Es una amenaza para todos"

Publicidad