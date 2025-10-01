Dinamarca pide el "rearme" de España: "Es el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha advertido este martes que Europa enfrenta la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial. En la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Copenhague, la dirigente calificó la crisis de los drones y los ataques híbridos como un desafío que requiere unidad y coordinación entre los 27 Estados miembros.

"Cuando miro a Europa hoy, creo que estamos ante la situación más difícil y peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no ya desde la Guerra Fría", ha afirmado Frederiksen a su llegada al encuentro. La primera ministra ha insistido en que la amenaza rusa no puede enfrentarse de manera aislada por cada país y que es imprescindible adoptar una estrategia conjunta a nivel europeo.

Según la primera ministra, la UE debe ser "transparente y franca" sobre la magnitud de la amenaza y avanzar en el rearme y en la modernización de sus capacidades militares. Esto incluye aumentar la compra de medios de defensa, invertir en innovación tecnológica y fortalecer la industria de los drones. Sin embargo, señala que estos esfuerzos solo serán eficaces si se desarrollan de forma coordinada entre todos los miembros del bloque.

La socialista danesa recordó que Europa está "plenamente implicada" en la OTAN, pero advirtió que la respuesta a la amenaza híbrida necesita acelerarse. "Todos debemos estar en la misma página. Hoy es Polonia, mañana Dinamarca, y la semana siguiente podría ser otro país donde se produzcan sabotajes o vuelos de drones", explicó.

Frederiksen también ha hecho referencia a la necesidad de conciliar las distintas percepciones de riesgo dentro de la UE. Mientras los países del este sienten la presión directa de la amenaza rusa, los Estados del sur, como Italia o España, podrían percibirla de manera diferente. "Espero que todos reconozcan ahora que hay una guerra híbrida y que un día es Polonia, al otro es Dinamarca, y la siguiente semana será probablemente en algún otro en donde veamos sabotajes o drones volando", ha indicado.

