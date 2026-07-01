Noticias de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

El puerto de la Guaira en Venezuela se ha convertido en una morgue improvisada. La preocupación más inminente es de salud pública, hay que evitar las epidemias.

Último balance

La nueva cifra oficial de fallecidos en el doble terremoto de Venezuela asciende a 1943, entre los cuales hay 26 españoles. El número de heridos supera los 10.000 y Naciones Unidas apuntan a que podría haber unos 42.000 desaparecidos.

Los rescates milagro

Muchos son los que duermen junto a los edificios donde sus familias permanecen sepultadas. Entre los rescates de las últimas horas, destaca el de un niño de tres años que fue salvado tras permanecer casi seis días atrapado bajo los escombros. También se han necesitado más de treinta horas de trabajo para sacar a Hernán Gil, un venezolano que se mantiene con vida y ha estado recibiendo hidratación desde que fue localizado, el domingo.

Los 'Chalecos Rojos' vuelan hacia Venezuela

España se vuelca con Venezuela. Un equipo médico de emergencia viaja hoy para desplegar un hospital de primer nivel. Capaz de operar de forma autónoma durante dos semanas y atender entre 100 y 200 pacientes al día. Los 'Chalecos Rojos' han estado en los terremotos de Siria o Haití, el huracán de Jamaica, o las inundaciones de Mozambique este mismo año.

Incendio sin control en Leciñena

El incendio de Leciñena, en Zaragoza, sigue sin control. El viento complica su extinción. El fuego ha arrasado más de 2.200 hectáreas. La UME se ha desplazado a la zona. Más de 250 efectivos trabajan en la extinción. Por el momento la población ninguna corre peligro. Sí, se han cortado varias carreteras.