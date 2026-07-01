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Noticias de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 1 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, miércoles 1 de julio de 2026 | Antena 3 Noticias

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El puerto de la Guaira en Venezuela se ha convertido en una morgue improvisada. La preocupación más inminente es de salud pública, hay que evitar las epidemias.

Último balance

La nueva cifra oficial de fallecidos en el doble terremoto de Venezuela asciende a 1943, entre los cuales hay 26 españoles. El número de heridos supera los 10.000 y Naciones Unidas apuntan a que podría haber unos 42.000 desaparecidos.

Los rescates milagro

Muchos son los que duermen junto a los edificios donde sus familias permanecen sepultadas. Entre los rescates de las últimas horas, destaca el de un niño de tres años que fue salvado tras permanecer casi seis días atrapado bajo los escombros. También se han necesitado más de treinta horas de trabajo para sacar a Hernán Gil, un venezolano que se mantiene con vida y ha estado recibiendo hidratación desde que fue localizado, el domingo.

Los 'Chalecos Rojos' vuelan hacia Venezuela

España se vuelca con Venezuela. Un equipo médico de emergencia viaja hoy para desplegar un hospital de primer nivel. Capaz de operar de forma autónoma durante dos semanas y atender entre 100 y 200 pacientes al día. Los 'Chalecos Rojos' han estado en los terremotos de Siria o Haití, el huracán de Jamaica, o las inundaciones de Mozambique este mismo año.

Incendio sin control en Leciñena

El incendio de Leciñena, en Zaragoza, sigue sin control. El viento complica su extinción. El fuego ha arrasado más de 2.200 hectáreas. La UME se ha desplazado a la zona. Más de 250 efectivos trabajan en la extinción. Por el momento la población ninguna corre peligro. Sí, se han cortado varias carreteras.

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15 heridos, cuatro en estado crítico, tras chocar un autobús con pasajeros contra la fachada de un edificio en Lleida

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Noticias de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

Un conductor reposta su vehículo en una gasolinera

Una gasolinera de Lugo sirve por error diésel en lugar de gasolina y se da cuenta tras las quejas recibidas

Concentración de Derecho a Morir Dignamente en apoyo a la Ley de la eutanasia.
Eutanasia

Una superviviente de un ataque machista pide la eutanasia por las secuelas que arrastra: "No me reconocen como víctima"

Incendio en Leciñena
Incendio en Zaragoza

Un incendio sin control en Leciñena, Zaragoza, arrasa ya más de 2.200 hectáreas

Efemérides de hoy 1 de julio de 2026: Asalto al parlamento de Hong Kong
Efemérides

Efemérides de hoy 1 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 1 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 1 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo del fundador de Mango, Isak Andic
Caso Andic

Declaran los excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic: "Estaba bloqueado, afectado y en estado de shock"

En esta primera ronda de declaraciones ante la jueza en Martorell también han prestado testimonio la terapeuta de la familia Andic, su hermana y la pareja del empresario.

Decenas de familias abandonan sus hogares al comenzar las demoliciones

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Imagen del INFOAR de la zona afectada por el incendio

El incendio de Leciñena, en Zaragoza, ya afecta a alrededor de "400 y 500 hectáreas" de suelo agrícola

Gabi

La emotiva despedida del equipo de Antena 3 Noticias al periodista Gabriel Relaño

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