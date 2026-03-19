Noticias de hoy, jueves 19 de marzo de 2026

Se cruzan líneas rojas en la guerra después del ataque de Israel a South Pars, el yacimiento de gas mayor del golfo Pérsico.

La guerra entra en una fase desconocida

El corazón energético mundial, en llamas. Las infraestructuras de gas y petróleo convertidas en objetivos militares. El ataque al mayor yacimiento de gas iraní ha desencadenado la ira del régimen de los ayatolás que responde con ataques a instalaciones en Catar y Arabia Saudí.

Trump se desvincula del ataque de Israel a la mayor gasística del mundo

Donald Trump se desvincula y le echa la culpa a Israel por el ataque a la mayor instalación gasística del mundo. Según la prensa estadounidense, va a pedir al Congreso 200 mil millones de dólares para continuar su furia épica.

Se cumplen 20 días de guerra

Madrugada de sirenas en más de 50 ciudades israelíes. Los bombardeos no cesan. Irán no da tregua y también ha atacado, por primera vez, Cisjordania, Palestina. Han muerto cuatro mujeres en el bombardeo de un salón de belleza.

La OMS se prepara para una catástrofe nuclear

La Organización Mundial de la Salud se estaría preparando para una catástrofe nuclear mientras ve cómo se recrudece la guerra en Oriente Próximo. Todo después de que en las últimas horas un proyectil haya impactado en una zona cercana a la central nuclear iraní.

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