Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 18 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Publicado:

El tercer día de ofensiva israelí, la reunión de Zapatero con Junts en Suiza, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025.

Ofensiva israelí sobre la ciudad de Gaza

Ha comenzado el reparto de la Franja mientras continúan cayendo las bombas en la fase final de la operación Gedeón. La operación para tomar la Ciudad de Gaza. Es imagen de última hora. El ataque ha sido intenso durante toda la madrugada y durante toda la madrugada los civiles gazatíes han seguido huyendo a ninguna parte.

Entramos en el tercer día de invasión israelí en la ciudad de Gaza. Su ejército ha difundido imágenes de misiles cayendo sobre supuestos enclaves de Hamas. Israel sigue también lanzando panfletos para pedir a los residentes que evacúen. El horror continúa un día más y... en este escenario, sin ningún reparo... Israel y Estados Unidos han empezado a repartirse la Franja. El ministro de Finanzas hebreo considera que el territorio es una "mina de oro inmobiliaria".

Reunión de Zapatero con Junts

El PSOE se va a reunir de manera urgente con Junts en Suiza. El interlocutor enviado por Pedro Sánchez para tratar con Carles Puigdemont y el mediador internacional es José Luis Rodríguez Zapatero. De esta manera, Zapatero coge el relevo de Santos Cerdán. El encuentro se producirá durante este jueves y el tema principal será el apoyo de Junts a los Presupuestos.

El joven acusado de quemar a una menor en Gran Canaria, en libertad tras el testimonio de la chica

Incendio en una casa de Gran Canaria

Sociedad

Detención de Tony King

Efemérides de hoy 18 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 18 de septiembre?

Vídeo: Un coche fúnebre circula a sin una rueda trasera a gran velocidad en Córdoba

Vídeo: Un coche fúnebre circula sin una rueda trasera a gran velocidad en Córdoba

Cementerio de objetos perdidos de Vigo
Galicia

¿Qué perdemos más? Entramos en el cementerio de objetos perdidos de Vigo

Incendio en una casa de Gran Canaria
Canarias

El joven acusado de quemar a una menor en Gran Canaria, en libertad tras el testimonio de la chica

Actor Robert Redford
ACTOR

Robert Redford y la conexión con Mijas, la localidad elegida por el actor para "replantearse" su carrera

El actor Robert Redford deja huella en España con sus viajes a Mallorca, Barcelona y Mijas.

Imagen del menor desaparecido en Málaga
Málaga

La extraña desaparición de Marc y el inquietante mensaje del menor a un amigo: "No me vas a ver más"

El adolescente de 14 años, desaparecido desde el lunes, pidió a su abuela que le preparara varios bocadillos antes de salir presuntamente hacia el instituto, donde nunca llegó. Se investiga una posible desaparición voluntaria.

Un hombre en silla de ruedas

Llega a España Qalsody, el primer fármaco autorizado para un tipo de ELA

Aula de un colegio

Radiografía de la escuela pública en España: faltan profesores y siguen los barracones

Pulsera telemática

"Potencial desprotección" de las víctimas de violencia de género por "múltiples fallos" en las pulseras de los maltratadores

