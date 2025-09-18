Noticias de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025

El tercer día de ofensiva israelí, la reunión de Zapatero con Junts en Suiza, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025.

Ofensiva israelí sobre la ciudad de Gaza

Ha comenzado el reparto de la Franja mientras continúan cayendo las bombas en la fase final de la operación Gedeón. La operación para tomar la Ciudad de Gaza. Es imagen de última hora. El ataque ha sido intenso durante toda la madrugada y durante toda la madrugada los civiles gazatíes han seguido huyendo a ninguna parte.

Entramos en el tercer día de invasión israelí en la ciudad de Gaza. Su ejército ha difundido imágenes de misiles cayendo sobre supuestos enclaves de Hamas. Israel sigue también lanzando panfletos para pedir a los residentes que evacúen. El horror continúa un día más y... en este escenario, sin ningún reparo... Israel y Estados Unidos han empezado a repartirse la Franja. El ministro de Finanzas hebreo considera que el territorio es una "mina de oro inmobiliaria".

Reunión de Zapatero con Junts

El PSOE se va a reunir de manera urgente con Junts en Suiza. El interlocutor enviado por Pedro Sánchez para tratar con Carles Puigdemont y el mediador internacional es José Luis Rodríguez Zapatero. De esta manera, Zapatero coge el relevo de Santos Cerdán. El encuentro se producirá durante este jueves y el tema principal será el apoyo de Junts a los Presupuestos.

