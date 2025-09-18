Efemérides de hoy 18 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 18 de septiembre?

El 18 de septiembre de 2003, la Policía Nacional de Málaga detiene a Tony King, un hombre de nacionalidad británica con antecedentes afincado en la Costa del Sol, como sospechoso de los asesinatos de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof, crímenes por los que posteriormente fue condenado.

Las fuerzas de seguridad sospecharon del británico gracias al testimonio de Cecilia Pantoja, su exmujer, que se puso en contacto con las autoridades españolas para confesar que Tony King había llegado a su casa con arañazos y sangre en su ropa la noche de la desaparición de Sonia Carabantes en Coín (Málaga) el 14 de agosto de 2003.

La relación con ambos crímenes la determina el ADN que se encuentra bajo las uñas de Sonia Carabantes, cuya coincidencia era de un 99,99% al de la colilla de cigarro que se encontró en la escena del crimen de Rocío Wanninkhof, asesinada en Mijas (Málaga) en octubre de 1999.

Tony King se confesó culpable de ambos asesinatos, por lo que se exculpó a Dolores Vázquez del asesinato de Rocío Wanninkhof. Esta, en rueda de prensa, dijo que no conocía al británico de nada.

Actualmente, Tony King cumple condena en la cárcel de Herrera de la Mancha, ubicada en Manzanares (Ciudad Real). Tras los respectivos juicios, se le impuso una pena de 55 años de prisión (36 años por asesinar a Sonia Carabantes, 19 años por matar a Rocío Wanninkhof). Además, se le condenó a 7 años de cárcel por intentar violar a una joven de Benalmádena (Málaga) en 2001.

Un 18 de septiembre, pero de 2024, el rey Felipe VI recibe en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, tras nueve años de ausencia de los sucesivos presidentes de la Generalitat en las audiencias con el jefe del Estado. Este encuentro se produce como un gesto de normalización de las relaciones entre ambas instituciones. El último presidente catalán que asistió a una cita con el Rey fue Arthur Mas en 2015.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de septiembre?

1793.- Se coloca la primera piedra del Capitolio de Washington, Estados Unidos.

1851.- Se publica el primer número del periódico “The New York Times”.

1928.- Juan de la Cierva atraviesa el Canal de la Mancha con un autogiro inventado por él mismo.

1947.- Se crea la CIA (Central Intelligence Agency), por orden de Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos.

1964.- Boda del rey Constantino II de Grecia y la princesa Ana María de Dinamarca en Atenas.

1968.- El cirujano Cristóbal Martínez Bordiú, yerno de Francisco Franco, realiza el primer trasplante de corazón en España a un paciente que fallece 27 horas después.

2006.- España, Reino Unido y Gibraltar acuerdan el uso conjunto del aeropuerto del Peñón para vuelos civiles.

2014.- Escocia rechaza en referéndum la independencia de Reino Unido.

¿Quién nació el 18 de septiembre?

1905.- Greta Garbo, actriz.

1944.- Rocío Jurado, cantante.

1956.- José Luis Doreste, regatista.

1966.- Gabino Diego, actor.

1968.- Toni Kukoc, jugador de baloncesto.

1971.- Lance Armstrong, ciclista.

1978.- Pilar López de Ayala, actriz.

¿Quién murió el 18 de septiembre?

1961.- Dag Hammarskjold, secretario general de la ONU.

1968.- León Felipe, escritor.

1970.- Jimi Hendrix, guitarrista y cantante de rock.

1994.- Franco Moschino, modisto.

2012.- Santiago Carrillo, político ex secretario general del Partido Comunista.

2013.- Juan Luis Panero, poeta.

2020.- Ruth Joan Bader Ginsburg, jueza estadounidense miembro del Tribunal Supremo, símbolo de la lucha por la igualdad de género.

2021.- Mario Camus, director de cine.

¿Qué se celebra el 18 de septiembre?

Hoy, 18 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial.

Horóscopo del 18 de septiembre

Los nacidos el 18 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 18 de septiembre

Hoy, 18 de septiembre, se celebran san José de Cupertino y santa Sofía.