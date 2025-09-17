¿Qué perdemos más? Entramos en el cementerio de objetos perdidos de Vigo

¿Devolverías un objeto perdido si te lo encuentras? La pregunta tiene su miga. No es lo mismo encontrarse unas gafas graduadas a las que no puedes darles uso, que una bolsa con 2.000 euros en efectivo y ningún elemento identificativo. La cosa cambia, ¿verdad? En todo caso, la honestidad, en principio, debería estar al margen del objeto en sí, y lo cierto es que las estanterías del departamento de objetos perdidos de la Policía Local de Vigo dan buena fe de ello.

“Sobre todo recibimos carteras, teléfonos móviles y dispositivos electrónicos tipo cascos o relojes digitales. Ahora relojes de los de antes llegan pocos”. Nos lo cuenta Javier Pena, responsable de este departamento. También les suelen llegar muchas gafas, graduadas y de sol, llaves y alguna que otra joya. “Las joyas suelen venir de los centros comerciales porque se caen o se olvidan en los probadores, y también de los hospitales”, continúa el agente.

El departamento de objetos perdidos de Vigo acumula más de 4.500 objetos de los que menos de la mitad vuelven a manos de sus propietarios. Por lo que ya saben, si hay una posibilidad de que esté el suyo, mejor preguntar.

Bicicletas de más de 1.000 euros y patinetes eléctricos

Además de los objetos que entran dentro de la normalidad, lo que todos podríamos esperar, también hay algunos que llaman más la atención. “Tenemos bastantes patinetes y bicicletas. Pero bicicletas de adulto, de buena calidad y en buen estado, alguna puede llegar a los 1000 euros”, explica este Policía Local de Vigo. “De niño tenemos bastantes menos”, puntualiza.

"En una ocasión recibimos una bolsa de una tienda que llevaba dentro 2.000 euros en efectivo y una tarjeta de una habitación de hotel. Por suerte pudimos encontrar a su propietario”. Una bolsa que alguien llevó a la Policía, claro. Uno de esos actos que nos permiten seguir creyendo en el ser humano. No es el único, tienen bastantes más. Podemos decir que hay esperanza todavía.

Una cartera con más de 3.000 euros en efectivo

“El récord en una cartera lo tenemos en algo más de 3.000 euros en efectivo. Localizamos al dueño y cuando lo llamé estaba justo poniendo la denuncia en comisaría. Casi le daba algo al pobre hombre, vino volando. Resulta que justo iba a comprarle un coche de segunda mano a su hijo con ese dinero”, recuerda este policía.

¿Y si la persona no aparece nunca? “Por ley hay que esperar dos años. Pasado ese tiempo la persona que lo encontró tiene derecho a quedarse con él”, nos explica el agente. “Esto es algo que no todo el mundo sabe, pero así es. En muchos casos no tiene sentido, dependiendo de lo que sea, pero en el caso del dinero cobra más importancia”.

La persona que entrega un objeto perdido tiene derecho a recompensa

No solo eso. La ley también recoge que la persona que encuentra y entrega un objeto perdido, tiene derecho a una recompensa cuando su propietario lo recupera, siguiendo las especificaciones que la ley determina en función del valor. “La mayoría de la gente suele renunciar a esa recompensa, es lo más habitual”, nos cuenta Pena.

Pero también recuerda una anécdota de las que emocionan por partida doble. “En una ocasión un señor vino a recuperar una cartera que había perdido y tenía 140 euros en su interior. Cuando se iba me dijo que quería darle las gracias a la persona que la había encontrado y llamamos a la chica en cuestión desde la comisaría. En primer lugar, yo le recordé que tenía derecho a un 20% del valor, es decir, 14 euros. Lo habitual es que la gente renuncie a ese porcentaje que no suele ser muy elevado, pero ella, muy sentida, me explicó que estaba pasando un momento económico muy difícil y que con esos 14 euros a ella le daba para una compra. Fue muy emotivo porque esa mujer, a la que 14 euros le servían de mucho, había entregado una cartera con 140”, relata el agente. “El hombre le dio las gracias y le dijo que quería invitarla a un café. Cuando se fue de aquí, el señor me dijo que le iba a dar todo el dinero.” Poco más que añadir. Un poquito de fe en la humanidad sí que queda.

