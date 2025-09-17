El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha revocado la orden de prisión provisional contra el joven supuestamente implicado en las lesiones por quemaduras que sufrió una menor en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 16 de junio. El joven permanecía en prisión desde el 21 de junio, cuando fue dictada dicha orden.

Tres meses después de que ocurriera todo, la justicia da marcha atrás en su decisión de mantenerle en prisión. El juez basa su decisión principalmente en el testimonio de la víctima que se recupera de sus heridas. La propia víctima ha desvirtualizado la hipótesis del ataque con líquido inflamable y ha declarado que todo fue un incendio fortuito por un cigarro en un colchón. Una versión que, según el juez, avalan también los informes médicos y los informes técnicos de bomberos y policía científica, así como el resultado de la reconstrucción de los hechos.

En el auto de revocación de la prisión provisional para el acusado, reconoce que la versión inicial de la víctima coincidía con las manifestaciones que hizo el acusado en el sentido de que el incendio se habría producido de manera fortuita, consolidando así la tesis que mantenía desde un principio la Policía Nacional.

Confirman que el incendio fue fortuito

El magistrado concluye que no existen indicios suficientes para sostener una imputación por tentativa de homicidio o lesiones dolosas pero la investigación continúa para descartar por completo una posible imprudencia por parte del joven en el origen del incendio. Queda por tanto en libertad provisional hasta que finalice la investigación. Eso sí, el joven ha quedado en libertad pero con la obligación de comparecer cada semana ante el Juzgado. Tampoco podrá salir de la isla de Gran Canaria mientras dure la investigación.

En cuanto a la víctima, una menor que se encontraba bajo la tutela del Gobierno de Canarias, se recupera de sus heridas en la unidad de quemados de Sevilla. Acabó con el 95 % de su cuerpo quemado a causa del incendio.

