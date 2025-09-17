Robert Redford y la conexión con Mijas, la localidad elegida por el actor para "replantearse" su carrera

El actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en Utah (Estados Unidos). Redford ha dejado un legado inolvidable para el cine. Tuvo un fuerte impacto en Hollywood como actor, director y creador del Festival de Sundance. El intérprete es una de las estrellas más reconocidas de la gran pantalla y también dejó huella en España.

Fue en 1957 cuando Robert Redford pisó España por primera vez. "Cuando tenía 19 años vine por primera vez. Estaba estudiando una carrera, quería ser artista, y vine a España. Era 1957, estaba la Guardia Civil (...) Fue una experiencia maravillosa. Viajé por el país, estuve en Barcelona y luego pasé dos meses en Mallorca, donde pinté algunos cuadros", explicó Redford a su paso por Madrid para presentar su canal Sundance Channel para España. Aquel joven soñaba con ser pintor, aunque terminaría dando el salto a Hollywood, donde se convirtió en una estrella.

"No bailaba flamenco, pero fue una experiencia maravillosa", relató a 'EFE' en 2012. Sus calles, su cultura, su comida, la vida española conquistó el corazón del actor, que una década después cuando tenía 28 años, decidió volver con la que fue su mujer durante 20 años, Lola van Wagenen y sus dos hijos, Shawna y James. Estuvieron casados hasta 1985.

La estrella de Hollywood quiso transmitirle a sus hijos su amor por la cultura española: "Unos años después me convertí en actor y formé una familia, con la que volví a Mallorca y fue en la mitad de los sesenta. Estuvimos en Puerto Alcudia, un pequeño pueblo de pescadores. Estuvo muy bien, porque quería educar a mis hijos en contacto con otras culturas", aseguraba Redford.

Mijas, el lugar donde 'reconectar'

Robert Redford, quien es hoy considerado como un icono del cine, también sufrió una crisis profesional: no sabía si quería seguir interpretando papeles en películas. En definitiva, no sabía si quería seguir con su vida como había sido hasta entonces.

"No estaba seguro de si quería seguir siendo actor. Había hecho tres películas en Hollywood y me tomé un año sabático". Y Mijas (Málaga) fue el destino elegido para 'reconectar'. El municipio andaluz, con sus fachadas blancas y situado en la Costa del Sol. Algunos de los vecinos aseguran que llegó allí para "esconderse de la fama"

Eligió el sur de España, quizá, por aquellos recuerdos que tenía de sus años de joven cuando llegó para convertirse en artista. "Esta vez fuimos a Málaga, de allí a Fuengirola y de allí a Mijas y cogimos una granja en Mijas donde pasamos siete meses", aseguraba el mítico intérprete.

