Vídeo: Un coche fúnebre circula a sin una rueda trasera a gran velocidad en Córdoba

Lo que parecía un trayecto más por una de las autovías más transitadas de Andalucía se convirtió en una escena digna de película.

Los conductores se sorprendieron al ver un coche fúnebre circulando a gran velocidad sin una de sus ruedas traseras, avanzando únicamente sobre la llanta del eje izquierdo. Ha ocurrido en el municipio de Córdoba, concretamente en la autovía A-4, a la altura del kilómetro 418, en las inmediaciones del desvío hacia la N-331 en dirección a Málaga.

Este suceso insólito y altamente peligroso fue presenciado por numerosos usuarios de la vía. Algunos de ellos, sin dar crédito a lo que estaban viendo, decidieron grabarlo con sus teléfonos móviles.

El vídeo, que tardó pocas horas en viralizarse en redes sociales, muestra cómo el coche recorre la autovía sin mantener las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad vial. Muchos usuarios han aprovechado la publicación para expresar, a través de los comentarios, su indignación ante el peligro que representa esta maniobra temeraria.

¿Fallo mecánico o negligencia?

En este caso, que se tratara de un coche fúnebre ha causado aún más revuelo, aunque no se ha podido confirmar si estaba prestando servicio en ese momento. Las cortinas del compartimento trasero permanecían cerradas, lo que impide saber si transportaba un féretro.

Un incidente que ya está siendo investigado por la Guardia Civil de Tráfico, que intenta esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Fuentes cercanas a la investigación señalan que se están revisando las grabaciones y posibles matrículas captadas por los testigos para localizar al propietario del vehículo y determinar si se trató de un fallo mecánico no detectado o de una negligencia por parte del conductor. Mientras tanto, el episodio ha reavivado el debate sobre la importancia del mantenimiento de los vehículos y la necesidad de garantizar que circulen únicamente en condiciones seguras, especialmente aquellos dedicados al transporte profesional. Las autoridades recuerdan que poner en riesgo la seguridad vial no solo es una infracción grave, sino que puede tener consecuencias fatales.

