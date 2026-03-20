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Fallas 2026

La Nit de la Cremà pone el broche final a las Fallas con un espíritu pacifista

Durante la noche, han ardido más de 700 monumentos.

Imagen de la falla ganadora

La Crèma pone el broche final a las Fallas con un espíritu pacifista | EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Las Fallas de Valencia han llegado a su fin. Durante la pasada noche, han tenido lugar las últimas citas multitudinarias, como la mascletá y la cremà final de sus más de 700 monumentos entre grandes e infantiles, y con muchos frentes abiertos por debatir para próximas ediciones.

Estas fiestas, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2016, han puesto el broche final a cinco días grandes de actividad frenética de actos.

Estas Fallas, marcadas por un clima mucho más favorable que los dos últimos años, han transcurrido sin incidentes destacables y con un mayor despliegue de seguridad y de limpieza ante su auge turístico.

Lo más destacable de esta 'traca final', con clima de nuevo estable aunque más fresco y con cielo nublado, ha sido la mascletá de las 14:00 horas de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. En esta cita, Pirotecnia Hermanos Caballer disparó 220,38 kilos de material pirotécnico en casi seis minutos ante las más de 100.000 personas que, de nuevo, abarrotaron no solo la conocida como la 'catedral de la pólvora', sino todas sus calles adyacentes.

A partir de las 19:00 horas, la Cabalgada del Foc ha recorrido el centro de la ciudad con sus carretillas y espectáculos pirotécnicos que han anticipado la cremà oficial de las Fallas 2026.

Cremà de todas las fallas

Las primeras en arder han sido las fallas infantiles. Concretamente, lo han hecho alrededor de las 20:00 horas. Media hora más tarde, ha ardido la ganadora de la falla infantil.

A partir de las 22:00 horas, las llamas han comenzado a devorar las fallas grandes y el guion ha sido el mismo que con las infantiles: sobre las 22:30, ardió la mejor falla de este año y a las 23:00 horas, empezó el espectáculo pirotécnico que dio paso a la cremà de Hope, la imponente falla donde el Chaplin lanza al mundo un alegato antibelicista de paz y esperanza, uno de los temas más recurrentes de estas Fallas 2026.

La crèma de la falla Doctor Olóriz empieza con una explosión

La cremà de la falla Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero ha empezado con un susto, después de que el monumento haya explotado en el momento de entrar en contacto con el fuego de la traca encargada de hacerlo arder.

Pese al susto, ninguna persona ha resultado herida, aunque sí que ha alcanzado a alguna prenda de ropa.

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Noticias de hoy, jueves 19 de marzo de 2026

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