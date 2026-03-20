Un niño pierde parte de los cuatro dedos de su mano al coger un petardo del suelo sin explotar en las Fallas

Un niño de 12 años ha perdido cuatro partes de sus dedos de la mano tras coger del suelo un petardo de la mascletá en Torrent. El menor prendió el petardo sin que le diera tiempo a arrojarlo. El incidente ha ocurrido en la localidad valenciana durante la Nit de la Cremà.

Según informa Levante-EMV, el niño se encuentra ingresado en el Hospital la Fe de Valencia, tras ser intervenido de urgencia. El incidente ocurrió a las 22:45 horas del jueves, durante la cremà de las fallas.

La quema de la falla infantil

El menor entró al recinto habilitado para la mascletá previa a la quema de la falla infantil para recoger el petardo del suelo. El niño decidió encenderlo y, no le dio tiempo a lanzarlo, explotando en sus manos. Justo ese tipo de petardo no están pensados para ser usados manualmente, aparte, no le quedaba mecha suficiente.

Inmediatamente, varias personas llamaron a Emergencias 112. Medios sanitarios y policiales se personaron rápidamente en el lugar de los hechos y atendieron a las quemaduras del menor y los traumatismos sufridos como consecuencia de la amputación de los falanges.

La Nit de la Cremà

Más de 700 monumentos grandes e infantiles han ardido durante la noche poniendo el broche final a cinco días grandes de actividad frenética.

Lo más destacable de esta 'traca final', con clima de nuevo estable aunque más fresco y con cielo nublado, ha sido la mascletá de las 14:00 horas de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Con más de 100.000 personas presentes durante seis minutos.

Las primeras en arder han sido las fallas infantiles. Concretamente, lo han hecho alrededor de las 20:00 horas. Media hora más tarde, ha ardido la ganadora de la falla infantil.

A partir de las 22:00 horas, las llamas han comenzado a devorar las fallas grandes y el guion ha sido el mismo que con las infantiles: sobre las 22:30, ardió la mejor falla de este año y a las 23:00 horas, empezó el espectáculo pirotécnico que dio paso a la cremà de Hope, la imponente falla donde el Chaplin lanza al mundo un alegato antibelicista de paz y esperanza, uno de los temas más recurrentes de estas Fallas 2026.

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