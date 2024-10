Juicio Samuel Luiz | Su padre: "Ni a un perro se le deja tirado en una cuneta y ahí estaba mi hijo"

Este lunes se retoma el juicio por el asesinato de Samuel Luiz que tuvo lugar en el verano de 2021. El joven se encontraba de fiesta con sus amigos. Salió junto con su mejor amiga a tomar el aire y ambos estaban haciendo una videollamada cuando uno de los acusados, Diego Montaña, le recriminó que le estaba grabando. Una acción que él negó en todo momento, pero que no sirvió de nada, ya que fue lo que desencadenó el fatal desenlace.

En este juicio ya han declarado dos de los cinco testigos, Katy Silva y Alejandro Míguez. También han prestado declaración los dos senegaleses que auxiliaron a Luiz cuando estaba siendo golpeado brutalmente, así como la mejor amiga de la víctima.

Durante las declaraciones que esta mañana se están llevando a cabo, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge en esta nueva sesión a Maxsoud Luiz, padre de Samuel Luiz. En un primer momento se esperaba que también lo hiciese su madre, pero finalmente no ha sido así.

"Era mi mejor amigo"

A su entrada en la sala, el padre de Luiz se ha roto y antes de que se diese paso a las preguntas de la Fiscalía, sus primeras palabras han anticipado cómo sería el resto de su declaración. "Cuando antes acabemos, mejor para mí", decía entre sollozos.

La Fiscalía ha preguntado al padre del joven qué vínculo les unía y qué carácter tenía Samuel, a lo que él ha calificado entre lágrimas que "era mi mejor amigo".

"Mi hijo era una persona, porque tuvo una educación excelente (...) no le gustaba estar en peleas (...). Samuel era un niño, tenía un futuro por delante", continúa relatando.

Según su testimonio, siempre le recordó a su hijo que no se metiese en problemas: "Siempre le decía: 'cuidado por dónde vas, acuérdate que tú tienes una familia. Tienes un padre y una madre'. Y me decía: 'papá, tranquilo, yo no me voy a meter en ningún fregado'. Y al final... Al final". Instantes después se ha roto al recordar lo que pasó el 3 de julio de 2021. "Qué difícil es estar aquí, Dios mío", ha expresado rompiéndose de nuevo.

"Si hay algo, sal corriendo, apártate"

Samuel era una persona tranquila, recuerda, añadiendo que su hijo "jamás" le había comentado que había tenido algún problema cuando salía por la noche. Maxsoud cuenta que "le daba un consejo" si alguna vez tenía algún problema: "Que se apartara de la violencia siempre. Si hay algo, sal corriendo, apártate, porque se puede destruir una familia".

"Yo no nací para juzgar, yo nací para estar dentro de una iglesia para ayudar a la gente y enseñar valores (...) Lo que hicieron con mi hijo fue odio", ha lamentado.

"A un animal no se le deja tirado en una cuneta, y mi hijo allí estuvo, tirado"

Poco antes de que su declaración concluyese, Maxsoud se ha roto de nuevo por completo al recordar las últimas horas que pasó con su hijo, antes de que saliese esa noche. Cuenta que el día anterior también salió y le dijo a su madre: "Me lo he pasado tan bien que vamos a salir hoy otra vez".

Tras el asesinato brutal de su hijo, asegura que su vida ha cambiado por completo, como la de muchas personas más: "Hay muchas familias destrozadas, no hay una hay muchas".

En este momento el padre de Samuel entre lágrimas lamenta que "me quitaron lo que más amaba, nos quitaron todo". "Como cualquier padre o cualquier madre, si le arrancas un hijo, pierde el rumbo", desvelando que en más de una ocasión ha pensado en quitarse la vida. Mientras declara completamente roto, cuatro de los cinco acusados mantienen la cabeza agachada sin mirarle, menos Alejandro Míguez, quien mantiene su mirada en el padre de Samuel. "Si estoy aquí es por obligación, no por devoción", ha añadido.

"A ningún animal se le deja abandonado en una cuneta, y así dejasteis a mi hijo", ha recriminado el padre de Samuel. Ahora, tanto él como su mujer quieren seguir su camino "sin hablar" y concluye que continuarán sin vender a su hijo: "Me ofrecieron muchas cosas por vender la vida de mi hijo, pero jamás".

En las últimas declaraciones que el padre de Samuel ha realizado entre lágrimas, Katy Silva ha llorado escuchando su testimonio.

