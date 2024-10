Juicio Samuel Luiz | "Deja de grabar a ver si te voy a matar, maricón", la amenaza de uno de los acusados la noche de los hechos

Este jueves también ha realizado su declaración Katy Silva Barros por el asesinato de Samuel Luiz en el verano de 2021 en A Coruña.

La acusada era la novia de Diego Montaña cuando se produjo la brutal agresión que acabó con la vida de Luiz. Actualmente se encuentra en libertad con medidas cautelares y la fiscalía pide 25 años de prisión por asesinato con agravante de discriminación por evitar el auxilio.

Durante su declaración, Silva narra que esa noche "Diego estaba muy borracho, tenía conductas agresivas". Ella le pidió marcharse y "él se enfadó", momento en el que "el portero nos dijo que saliéramos, nos tranquilizáramos y que luego volviéramos", pero ella sostiene que se quería ir.

Al ser preguntada si Montaña era una persona agresiva, Silva asegura que "no", añadiendo que "imagina que por el alcohol que había bebido" su actitud ese día era agresiva.

"Deja de grabar a ver si te voy a matar maricón"

Silva narra lo ocurrido tras la salida de ambos del local en el que tanto víctima como agresores se encontraban. A su salida, ven a Samuel Luiz junto a la amiga de esta con el móvil, a quienes acusaron de estar grabándoles.

"La otra persona le dijo que estaba haciendo una videollamada", cuenta, añadiendo que en la cabeza de Diego "estaba que le estaba grabando".

A la pregunta de si escuchó alguna amenaza de Montaña hacia Samuel, asiente recordando la amenaza: "Deja de grabar a ver si te voy a matar, maricón".

"Vi a David Pombo con un objeto pequeño darle en la sien"

La Fiscal pregunta a la acusada si Montaña se abalanza sobre Samuel y le da puñetazos, a lo que ella afirma que "sí", pero a la pregunta de si lo ve caer al suelo, responde que "no, no llegó a caer al suelo". Instantes después cuenta que Alejandro Freire llega al lugar y es quien "agarra por el cuello (a Samuel) y se caen al suelo". También añade que "vi a David Pombo —uno de los menores que participó en la brutal paliza— con un objeto pequeño darle en la sien".

En su declaración afirma también que durante la agresión ve a los dos chicos senegaleses que socorrieron a Luiz.

Katy: "Le di dos bofetadas"

En el momento en el que se inicia la pelea, la acusada le dijo a Montaña que se apartase: "Yo lo aparto, le doy dos bofetadas. En ese primer momento parece que lo había entendido. Pero después se vuelve a ir y yo ya me quedo allí". Al ser preguntada si no siguió al tumulto de personas que eran testigo de la pelea, lo niega: "no, me quedé allí llorando". A la mañana siguiente, en la reunión que los acusados tienen en el Parque Europa narra que allí se calienta "por la agresión" y vuelve a pegar a Montaña.

Katy se rompe al hablar de su día a día

Instantes antes de que concluyese el primer día de declaraciones, Silva se ha roto narrando su situación actual tras los hechos del pasado verano de 2021. La acusada dice que tanto ella como su familia tuvieron que irse a vivir fuera de la ciudad, que a día de hoy continúa recibiendo insultos de "asesina" y que no puede salir sola de casa, tiene que ir acompañada porque tiene miedo de que le agredan o recriminen algo.

