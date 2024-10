Juicio Samuel Luiz | Alejandro Míguez asegura que vio a cuatro personas agrediéndole

Este lunes comenzó el juicio por Samuel Luiz, un joven de 24 años que fue brutalmente asesinado por un grupo de personas cuando estaba junto a sus amigos y amigas de fiesta. Eran casi las 3 de la mañana cuando los hechos ocurrieron. Iba acompañado de una amiga y ambos se sentaron en un banco para hablar por videollamada. Minutos más tardes, quienes poco después acabarían quitándole la vida, salieron del pub en el que el joven estaba y se cruzaron con la víctima.

Uno de los acusados, Diego Montaña, recriminó a Samuel que le estaba grabando con el móvil, pero él lo negó y le explicó qué estaban haciendo. Unas explicaciones que resultaron ser en vano y que desencadenaron todo lo ocurrido.

Comienzan las declaraciones

Este jueves arrancan la jornada de declaraciones y los primeros en hacerlo serán Katy Silva y Alejandro Míguez, dos de los cinco acusados. Por otro lado, también acudirán los primeros testigos de la agresión: dos amigos de la víctima y los dos senegaleses que auxiliaron a Samuel.

Alejandro Míguez Roca será el primero en declarar. Era el mejor amigo de Diego Montaña y se encontraba en prisión, pero salió en libertad provisional hace poco más de un mes. La fiscalía pide 22 años de prisión.

Katy Silva Barros es la exnovia de Montaña, quien comenzó la agresión contra Luiz. Actualmente se encuentra en libertad con medidas cautelares. La fiscalía pide 25 años por asesinato con agravante de discriminación por evitar el auxilio.

Alejandro: "Me considero inocente"

Alejandro Míguez es el primero en declarar y lo hace a cara descubierta. En sus primeras palabras ha afirmado que "me considero inocente" y a recordado cómo ocurrieron los hechos. Según declara Míguez, Diego Montaña tenía una actitud "bronca" y al no ser la adecuada en el local, lo expulsan. Al ser preguntado por Katy, novia entonces de Montaña, "no sé si la expulsan o ella se va con él", cuenta, añadiendo que "lo expulsaron por tener una actitud agresiva".

"Yo salgo del local hacia la zona ajardinada. Allí está Kaio —Kaio Amaral Silva. Agredió a Samuel y le robó el móvil. Se enfrenta a 27 años de prisión—", continua. Míguez dice que le saluda y que él "no llegó a acceder al local".

"Cuando salgo del local escucho gritos, como que hay pelea. Subo y empiezo a escuchar gritos de Diego y que se están pegando", recuerda. El acusado reconoce que se mete entre el tumulto y ve "como Diego Montaña está lanzando una serie de puñetazos hacia una persona que no conozco". Asegura que ve "como Diego le está pegando (a Samuel) con Alejandro Freire —otro de los acusados, se enfrenta a 22 años de prisión— agarrándolo del cuello".

Katy se encuentra en el lugar de los hechos y le dice a Míguez que no haga nada, "que es culpa de Diego". Míguez afirma que trata de acceder hasta Montaña "con intención de separarlo".

"No soy testigo de cómo se origina (la pelea)"

Míguez en todo momento se desentiende de la agresión y asegura que Montaña y Freire son los dos principales agresores: "Se llevan a Samuel (Montaña y Freire) agarrado cada uno por un brazo. Yo en ese momento me desvinculo por completo de esa situación. No entiendo, ni soy testigo de cómo se origina. En ese momento me desvinculo, me voy. Me voy por otro camino distinto. Caminando hacia un parque de la zona". Además, añade que "intervienen 3 chicos senegaleses. Yo considero que son 3 y no 2" para poner fin a la brutal paliza.

Se muestran los vídeos y las imágenes de la noche de los hechos

En el juicio se ha mostrado un vídeo del momento de la pelea que se grabó desde una cámara de seguridad. También se han mostrado varias imágenes del pub para que Míguez identifique a las personas, así como de los alrededores.

Míguez cuenta que se dirige hacia el hospital junto con Marco, quien recibe una llamada en la que se le informa de que su novia está en el hospital por una intoxicación etílica. Allí dice que "hay un sanitario que me cuenta que acaba de entrar un chico en muy mal estado que viene de la zona del Andén. Me dice que viene con puñaladas". Al ser preguntado por si enlaza lo ocurrido con la víctima del hospital, dice que "si yo le digo que he visto a Alejandro Freire agarrando y a Diego Montaña dando puñetazos y me dicen que el chico viene de allí", da a entender que sí lo enlaza. A su salida del hospital, vuelve a casa.

Míguez recuerda a uno de los acusados "histérico" tras los hechos

La acusación pregunta a Míguez si "¿no es cierto que a ustedes lo llamaban insistentemente para quedar en el parque de San Diego y cuadrar versiones?". Una pregunta que el joven desmiente.

A la mañana siguiente, los acusados se reúnen en el parque de San Diego y recuerda que Alejandro Freire está "histérico", fuera de sí, diciendo: "¡Yo no lo maté! ¡Yo no lo maté!", y añade que Diego Montaña no acude a esta reunión, pero Kaio sí.

Afirma ver a 4 agresores

En la pregunta de la acusación particular sobre cuántos agresores había, Míguez contesta cuatro nombres: "Alejandro Freire, Diego Montaña, Marco y David Pombo. Después veo a Óscar a Kaio y Katy por el entorno".

Míguez "no" agredió a Samuel Luiz

En las preguntas que su defensa plantea, Alejandro Míguez es cuestionado sobre si agredió a Samuel Luiz y él responde que "no". Recapitulando las imágenes mostradas sobre la agresión, su defensa le pregunta si a él (Míguez) "se le ve pegando a la víctima" y nuevamente responde que "no".

