Juicio Samuel Luiz | Lina narra, entre lágrimas, la brutal agresión: "No se podía levantar por sí solo"

Durante la mañana de este viernes continúa el juicio por el asesinato de Samuel Luiz en el verano de 2021. La víctima se encontraba de fiesta junto a sus amigos cuando al salir del local en el que estaban fue brutalmente atacado por un grupo de personas.

Luiz salió junto con una amiga para hacer una videollamada. Fue acusado de grabar a un joven que se encontraba en el mismo lugar que ellos. Luiz negó los hechos, pero resultaron ser en vano. A raíz de esto, comenzó la brutal agresión que terminó siendo mortal.

Este viernes declara Lina, la amiga de Samuel que realizaba la videollamada con él aquella noche.

Lina recuerda la noche de los hechos entre lágrimas

Sin que se le vea la cara, con la voz temblorosa y nerviosa por declarar, Lina, la amiga de Samuel Luiz, recuerda en el juicio cómo ocurrieron los hechos durante la noche en la que su amigo perdió la vida a raíz de una brutal paliza.

En su declaración, confirma que Diego Montaña llamó "maricón de mierda" a Luiz y también que "te voy a matar" después de que le acusase de estar grabándole mientras realizaban una videollamada.

Cuando la agresión comienza, Lina ve que "llegan dos chicos" que se lanzan a por Samuel. Mientras uno le pega, el otro le agarra del cuello. La testigo pidió auxilio para que alguien parara la agresión y desmiente a Katy en su versión de este jueves, afirmando que fue a ella a quien le dijo que no pintaba nada: "Pedía ayuda, me quise meter cuando estaban pegando a Samuel. Y ahí fue cuando Katy me tiró al suelo Y me dijo: "Tú sal de aquí que no pintas nada".

Mientras narra los hechos, Lina se rompe al recordar lo ocurrido. "Después de la agresión, Samuel no se podía levantar por sí solo, aunque le ayudaba uno de los chicos senegaleses", cuenta. Continúa contando que Samuel le dice que no tiene el móvil y ella se va a buscarlo. "Retrocedí para buscar el móvil de Samuel al punto inicial donde se inició la agresión", dice mientras llora desconsolada. Tras una breve pausa, Lina explica que al ir a por el móvil ve a un montón de gente corriendo a por Samuel: "Fui yo corriendo hacia él y en unos segundos ya estaba en el suelo".

