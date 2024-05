Niña Pastori: "Estoy muy tranquila para sacar en dos días disco"

Pregunta: Desde muy pequeña, por tu madre (Pastori de la Isla), has vivido la música desde muy cerca y has empezado en este mundo muy pronto, pero, ¿qué significa la música para ti?

Respuesta: La música es mi vida. Empecé muy pequeña y no he conocido tampoco otra cosa. Muchas veces hay gente que me pregunta qué es lo que me hubiese gustado hacer y al final yo no tuve la posibilidad de probar otras cosas... Esto venía conmigo ya de serie y lo traía desde que estoy en el vientre de mi madre. Ella es una aficionada al flamenco de siempre y nos lo ha transmitido en casa desde que éramos muy pequeños. Yo soy la menor de 5 hermanos y la única mujer, y mi madre siempre tiraba mucho de mí y me llevaba con ella a sus conciertos.

P: ¿Quiénes son tus mayores referentes musicales?

R: Evidentemente Camarón ha sido, para mí, el artista más importante que ha dado el flamenco y también el que más me emociona. Pero dentro del flamenco hay mucha gente que me encanta: Fernanda y Bernarda, Lole y Manuel, La Negra...

P: Sabemos que tu pasión es el flamenco, pero ¿qué otros géneros musicales te gustaría experimentar? ¿Crees que lo harás?

R: Creo que he probado muchos géneros dentro de lo que soy y siempre he ido probando cosas e incorporándolas dentro. ¿Salirme yo? Creo que nunca me saldría del estilo, no por nada, si no porque es 'como el color de tus ojos, eso no se puede cambiar'.

P: Cuéntanos cómo fueron tus primeras experiencias como cantante, alguna anécdota que recuerdes especialmente...

R: Muchas... Recuerdo el principio, el primer disco, el poder colaborar con grandes guitarristas y grandes músicos. He tenido mucha suerte desde el principio y me he sentido arropada por la gente de la profesión siempre. Aunque al principio, cualquier cosa que pasara siempre es especial para ti.

P: Después de alcanzar tu quinto Latin Grammy , este 4 de julio arrancas en Valencia tu fin de gira ‘Camino’ por España, ¿qué expectativas tienes?

R: Tengo expectativas buenas y bonitas. Es una celebración lo que vamos a hacer, cerrar un disco bonito que ha funcionado muy bien y que a la gente le ha gustado mucho. Esto es despedir un disco como se merece.

P: También este viernes es el lanzamiento de ‘Raíz Nunca Me Fui’, 10 años después de que se publicase el álbum ‘Raíz’ que creaste junto con Lila Downs y Soledad Pastoritti. ¿Qué puedes contarnos sobre este nuevo lanzamiento?

R: Estoy muy tranquila para sacar en dos días disco... Raíz es un proyecto muy bonito y especial dentro de mi carrera por la oportunidad de compartir con Soledad, que es una artista argentina y con Lila Downs mexicana, mi música como artista flamenca y unir las 3 raíces. Somos muy distintas y a la vez tenemos mucho en común y hay muchas cosas que nos unen a nivel musical, entonces es un proyecto que me hace mucha ilusión.

P: ¿Con cuántas canciones contará 'Raíz Nunca Me Fui'?

R: Hemos hecho un EP (mini álbum) porque por nuestras fechas y lo difícil que es combinar ha tenido que ser así. Nos gustaría poder entregarle mucho más a 'Raíz' de lo que le entregamos, pero por nuestras carreras a veces no podemos. Hemos hecho 5 canciones, y a mi también me parece bonito que sea algo cortito porque es más especial.

P: De todas tus canciones, cuéntanos cuál es la más especial y por qué

R: Es difícil, porque tengo muchas: 'Dime quién soy yo', 'Cuando te beso', 'Válgame Dios'...

