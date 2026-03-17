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Multa de 2.000 euros a una jueza que insultó a sus compañeros llamándoles "carapolla", "gilipollas" o "vago"

El Tribunal Supremo confirma los hechos en la sentencia tras dirigirse, "de forma desconsiderada" en diversas ocasiones a distintos integrantes de su oficina judicial.

Detalle de la fachada del Tribunal Supremo

Detalle de la fachada del Tribunal SupremoEFE

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Manuel Pinardo
Publicado:

El Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 2.000 euros impuesta a una jueza de Nules, Castellón que humilló en varias ocasiones a algunos de sus compañeros de trabajo, a los que llamó "gilipollas", "vagos", "retrasado", "cara polla" o "frígida". Además, profirió comentarios sexuales a un funcionario del juzgado, a quien le preguntó, "¿A ti se te levanta?".

En la sentencia, los magistrados de la sala han desestimado el recurso interpuesto por la jueza, que a su vez rechazaba otro recurso de la acusada contra un acuerdo adoptado por la Comisión Disciplinaria del CGPJ que decretaba la sanción.

El supremo en los hechos probados de la Comisión Disciplinaria, la magistrada se dirigió "de forma desconsiderada" en diversas ocasiones a distintos integrantes en su oficina judicial. La magistrada, fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Nules entre octubre de 2020 y noviembre de 2022,

"Ama de casa aburrida", "trol" o "cara polla"

Así se refería de manera reiterada a algunos de ellos en conversaciones privadas con otros compañeros de trabajo. En una ocasión llegó a reunir a varios trabajadores y les llamó "vagos", además de utilizar otras expresiones como "aquí van a rodar cabezas", "yo no soy vuestra amiga" o "no quiero réplicas", indica el tribunal.

La jueza también se dirigió a la letrada de la Administración de Justicia con las siguientes expresiones, "La directora tiene la piel muy fina", "no sirve ni para limpiar la mierda de mi culo", "me río con mis amigos jueces de ella" o "no tiene ni idea de tramitar", según el relato.

De hecho, la jueza llegó a regalarle un jersey a un trabajador y le pregunto cuándo se lo iba a poner, que si se lo ha dicho a su novia y le aseguró que "esa chica no te conviene", recoge la sentencia.

Finalmente, subraya que también lo "humilló públicamente delante de sus compañeros" con la frase "no vales nada".

Un carrusel de insultos

"Desde que te vi, te calé", "inepto", "inútil", "incompetente", expresiones que fueron escuchados por todos los allí presentes, funcionarios y público. A otro funcionario le gritó "eres un gilipollas y el decano otro".

Llegó a amenazar a un funcionario que no estaba presente con frases como "lo voy a hundir" y "le voy a dar una hostia". Además, en una de sus guardias, le expresó a un detenido que su deseo era que lo condenasen.

La magistrada alegó "falta de motivación probatoria y fáctica" de la resolución de la Comisión Disciplinaria.

La conclusión del Supremo

El Supremo concluye que la resolución "contiene la suficiente motivación sin que ésta desaparezca por el hecho de que proceda a la valoración conjunta de la prueba practicada y que acredita los hechos imputados y declarados probados".

Un total de ocho funcionarios del juzgado pusieron en conocimiento de las autoridades el comportamiento y la actitud de la magistrada. Los magistrados avalan la decisión de la Comisión Disciplinaria de concretar en 2.000 euros la sanción.

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