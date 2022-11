Una mujer okupa la casa del asesino del pequeño Álex en Lardero y atemoriza a los vecinos

La calle Río Linares en Lardero, donde vivía el presunto asesino del niño Álex, ha vuelto a ser noticia estos días. Una nueva inquilina ha ocupado dicha vivienda y los vecinos denuncian que lleva semanas causando molestias y que no pueden más.

Hace medio año que la mujer, de unos 50 años de edad, vive en el domicilio, pero los problemas comenzaron hace poco más de un mes. La situación se ha vuelto tan conflictiva que hace unos días la okupa pintó y quemó la puerta de la vecina del piso superior.

Los propietarios del bloque han denunciado ante las autoridades lo que está ocurriendo y la Guardia Civil ha llegado a detenerla hasta en dos ocasiones. Además, también ha sido denunciada por desacato a la autoridad tras enfrentarse a los agentes y por quebrantar la orden de alejamiento que le ha interpuesto la vecina afectada. En total hay siete denuncias en curso contra ella.

Problemas de okupación

Lo cierto es que este municipio riojano cuenta con varios episodios similares. En 2020 otro grupo de vecinos de la calle El Coso denunciaron los problemas que mantenían con los inquilinos de una vivienda okupada. En esa ocasión los afectados explicaron que los robos, los lanzamientos de basura desde las ventanas y los insultos a los viandantes eran una constante en la zona.

El alcalde de la localidad, Manuel Vallejo, aseguró entonces que desde el Ayuntamiento no podían actuar más que como "espectadores", ya que no tenían potestad para desocupar la vivienda porque la ley no lo permitía. No obstante señalaron que habían ofrecido asistencia policial porque en ese momento había muchas familias "y dieron problemas en lo que respecta a ruidos o suciedad".