Una mujer asegura que es hija de un aristócrata y el juez ordena exhumar a los abuelos para comprobarlo

Una mujer malagueña de 76 años asegura que es hija de este noble menorquín, José María de Olivar Despujol, fallecido hace cinco años. Esta declaración ha supuesto el inicio de un litigio millonario por la herencia del aristócrata.

Entre las pruebas presentadas que respaldan su versión se encuentra un certificado de nacimiento en el que aparece como hija de madre soltera y el intercambio de cartas entre la madre y el presunto progenitor en las que se reconoce el embarazo.

La mujer solicitó hace un tiempo la prueba de paternidad para ratificar su testimonio y ahora el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Ciutadella, Juan Pablo Molina se la ha concedido. Como al noble lo incineraron la exhumación de los restos de los padres del aristócrata, Carlos de Olivar y Olives y María del Pilar Despujol Pou, tendrá lugar el próximo 17 de febrero.

En juego está una herencia que asciende hasta los 12 millones de euros y que incluye propiedades y obras de arte.

Asegura que pertenece a la familia Olivar

El presunto progenitor de la demandante no tuvo hijos, por lo que la herencia recayó en los tíos de la mujer, que viven en Menorca y Sevilla. No obstante, ninguno de ellos ha accedido a hacerse las pruebas de ADN para esclarecer el parentesco con la denunciante.

El abogado de la mujer ha explicado que en caso de confirmarse que es hija de José María de Olivar, sería la única beneficiaria del patrimonio Olivar. "No ha heredado, en el testamento no la incluyó y tampoco la reconoció por lo que no ha habido más remedio que presentar una demanda en el Juzgado de Ciutadella para que un juez la declare hija de este señor y así poder heredar", ha detallado el letrado Fernando Osuna.