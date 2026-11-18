El dueño del bar Rasputín en Bilbao vivió un episodio de pánico durante la noche del domingo, después de que un hombre protagonizara un violento enfrentamiento con un cuchillo. Lo que comenzó como un problema por el pago de una consumición terminó "con amenazas de muerte, un cristal destrozado y la presencia de un arma blanca, lo que motivó la intervención de las autoridades", relataba Paco, el dueño. Una clienta grabó la escena mientras el encargado trataba de pedir ayuda sin éxito, al 112.

El deño del bar Rasputín, ubicado en la calle José María Eskuza, cuenta que el cliente empezó a buscar dinero en los bolsillos para pagar una cerveza, pero al comprobar que no disponía de efectivo, decidió retirársela. Ese fue el detonante del conflicto. El hombre reaccionó de manera agresiva y terminó convirtiéndose en un "enfrentamiento personal".

En un momento de máxima tensión, el hombre golpeó con el puño uno de las ventanas ubicadas junto a la puerta del local, que terminó reventada. El cristal quedó destrozado tras el impacto. La preocupación llegó cuando volvió con un cuchillo e intentó en varias ocasiones acceder al bar, al tiempo que gritaba “te voy a matar hoy”. Posteriormente se deshizo del arma arrojándola a un contenedor antes de que los agentes consiguieran interceptarlo.

El episodio terminó con la intervención de las autoridades, que localizaron al hombre cuando regresaba hacia la zona y lo detuvieron. El cuchillo fue localizado después en un contenedor.