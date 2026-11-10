Noticias de hoy, martes 10 de noviembre de 2026

Jornada complicada para la movilidad. A las 00:01 horas de esta madrugada arrancó la primera jornada de huelga de maquinistas. Reclaman más seguridad, mejoras laborales y mayor mantenimiento. A las dificultades previstas de cualquier paro se han sumado que no se han cumplido los servicios mínimos en diferentes ciudades españolas. Este primer paro coincide con el día en el que se celebra la misa funeral por las 69 víctimas del accidente de trenes en Urda, Toledo. Los reyes van a estar Toledo en la misa funeral y junto a ellos también estará el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, de Educación, de Vivienda y de Sanidad; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes Autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos. Pedro Sánchez no asistirá, tampoco estuvo en el funeral por las víctimas de Adamuz o de la dana en Valencia.