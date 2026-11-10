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Noticias de hoy, martes 10 de noviembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 10 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, martes 10 de noviembre de 2026

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Antena 3 Noticias
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Jornada complicada para la movilidad. A las 00:01 horas de esta madrugada arrancó la primera jornada de huelga de maquinistas. Reclaman más seguridad, mejoras laborales y mayor mantenimiento. A las dificultades previstas de cualquier paro se han sumado que no se han cumplido los servicios mínimos en diferentes ciudades españolas. Este primer paro coincide con el día en el que se celebra la misa funeral por las 69 víctimas del accidente de trenes en Urda, Toledo. Los reyes van a estar Toledo en la misa funeral y junto a ellos también estará el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, de Educación, de Vivienda y de Sanidad; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes Autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos. Pedro Sánchez no asistirá, tampoco estuvo en el funeral por las víctimas de Adamuz o de la dana en Valencia.

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Sociedad

Coche Policía Nacional

Muere un policía y otro resulta herido grave tras una explosión en Oviedo

Los vagones accidentados en Urda

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los reyes asisten hoy a la misa funeral por las víctimas

Rafael Escudero

Rafael Escudero, secretario general del sindicato ferroviario: "La movilización es crucial, la sociedad debería sumarse"

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026
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Noticias de hoy, martes 10 de noviembre de 2026

Papeletas de las elecciones al Senado
Efemérides

Efemérides de hoy 10 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 10 de noviembre?

Los hospitales madrileños mantienen ingresados a 18 heridos del accidente de Urda, uno de ellos en la UCI
Accidente trenes Urda

Diez heridos siguen hospitalizados tras el accidente de Urda en vísperas del funeral por las 69 víctimas

Dos de los ingresados permanecen en la UCI del Hospital de Toledo. Las familias de 67 fallecidos ya han recibido sus restos mortales y los reyes asistirán este martes a la misa funeral en la catedral de Toledo.

Ambulancia Andalucía
Almería

Herido grave un hombre tras cortarse el pene y los testículos en El Ejido, Almería

El hombre caminaba en ropa interior y con un cuchillo ensangrentado en la mano.

Aumentan a tres los cayucos rescatados este domingo en aguas próximas a El Hierro, con unos 286 migrantes

Vecinos de El Hierro piden más medios para atender a los migrantes: "Cuando pasen hambre van a buscar alimento donde sea"

Vecina de Ceuta con Margarita Robles

Los vecinos de Ceuta denuncian que siguen con miedo 102 días después de la crisis migratoria: "Necesitamos militares"

Los trenes que chocaron en Urda

La caja negra del Iryo revela que la maquinista llamó hasta cuatro veces a Atocha antes del choque de Urda

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