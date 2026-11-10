Efemérides de hoy 10 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 10 de noviembre?

El 10 de noviembre de 2019, se celebran elecciones generales en España, las segundas convocadas en un mismo año tras el fracaso de Pedro Sánchez para formar gobierno tras los comicios de abril.

La repetición electoral provocó que los electores de izquierdas castigaran a los partidos políticos de ese espectro; el PSOE obtuvo 120 escaños, tres menos que en abril, mientras que Unidas Podemos obtuvo 35, siete menos. Pero sin duda, el grupo más perjudicado fue Ciudadanos: el partido de Albert Rivera pasó de rozar un posible “sorpasso” al Partido Popular a perder 47 escaños en el Congreso en siete meses, reduciendo su representación a diez diputados.

Los votos de Ciudadanos se repartieron principalmente entre el PP y Vox, las únicas fuerzas de ámbito nacional que sacaron un beneficio de la llamada a las urnas. Los populares mitigaron el golpe que recibieron en abril, pasando de 66 a 89 escaños, pero sin duda el gran vencedor de la noche electoral fue Vox. Con sus 52 diputados, los de Santiago Abascal se convirtieron en la tercera fuerza política del país.

A los dos días, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, firmaron un pacto de coalición que culminó con un abrazo. Este fue el primer paso que dio pie a la formación del primer Gobierno de coalición de la democracia y el segundo mandato ejecutivo de Sánchez.

Un 10 de noviembre, pero de 2020, Microsoft saca al mercado su nueva videoconsola: la Xbox Series X. A su vez, también vio la luz la Xbox Series S, un hardware de menor potencia y más asequible, destinado al consumo de videojuegos digitales.

El lanzamiento inició la novena generación de consolas de sobremesa, una fecha importante para una de las industrias que más crece dentro del mercado del entretenimiento. Microsoft confirmó que este fue el mejor estreno en la historia de la línea de dispositivos “Xbox”, provocando problemas en el número de existencias a la venta por su alta demanda.

El precio de salida en mercados europeos fue de 499 euros, una cifra que, mirándola con perspectiva, delata uno de los problemas más grandes de la industria: el encarecimiento de los componentes electrónicos en el contexto de “la revolución de la Inteligencia Artificial”. En la actualidad, su valor recomendado de venta ha ascendido hasta los 799,99 euros.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de noviembre?

1810.- Las Cortes de Cádiz reconocen mediante decreto y por primera vez la libertad de imprenta en España.

1939.- Se publica en el periódico "El Constitucional", de Barcelona, la noticia sobre la primera fotografía en España: un daguerrotipo del edificio gótico de la Llotja de Mar en la Ciudad Condal.

1966.- El Consejo de Ministros concede el indulto para las responsabilidades políticas de cualquier clase en la guerra civil española.

1970.- La sonda soviética Luna-17 despliega un vehículo automático de exploración lunar, el Lunokhod 1, el primero controlado desde la Tierra.

1994.- Irak reconoce oficialmente al Estado de Kuwait, su soberanía y sus fronteras internacionales conforme a las resoluciones de la ONU.

2001.- China ingresa en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2018.- Francia y Alemania reafirman su amistad, un siglo después de la Primera Guerra Mundial, en un acto de gran carga simbólica en el Memorial del Armisticio en Compiègne (París).

2020.- Sanitarios españoles implantan con éxito y por primera vez en el mundo una biomembrana antitumoral a un paciente del Hospital Sant Creu i Sant Pau de Barcelona.

2022.- Investigadores españoles descubren un nuevo biomarcador que permitirá, a través de un análisis de sangre, diagnosticar el cáncer de colon en sus etapas más iniciales.

2023.- Se inaugura en Gran Canaria (España) la primera planta experimental para generar hidrógeno verde como combustible.

2025.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a 5 años de prisión, regresa a su domicilio tras pasar tres semanas en la cárcel, pendiente de un nuevo juicio en 2026.

¿Quién nació el 10 de noviembre?

1483.- Martin Lutero, monje alemán, iniciador de la reforma protestante.

1913.- Álvaro Cunhal, dirigente comunista portugués.

1915.- Torcuato Fernández Miranda, político español.

1925.- Richard Burton, actor británico.

1928.- Ennio Morricone, compositor, director de orquesta y pianista italiano.

1957.- Margarita Robles Fernández, magistrada y política española.

1990.- Mireia Belmonte García, nadadora española.

¿Quién murió el 10 de noviembre?

1891.- Jean-Arthur Rimbaud, poeta francés.

1940.- Luis L. Dreyfus, banquero israelí.

1991.- Montserrat Roig, escritora española.

2009.- Robert Enke, portero de fútbol alemán.

2015.- Helmut Schmidt, excanciller de Alemania.

2016.- Francisco Nieva, dramaturgo español.

2022.- Juan Carlos Orellana, futbolista internacional chileno.

¿Qué se celebra el 10 de noviembre?

Hoy, 10 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

Horóscopo del 10 de noviembre

Los nacidos el 10 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre, se celebra san León Magno.