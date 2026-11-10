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Rafael Escudero, secretario general del sindicato ferroviario: "La movilización es crucial, la sociedad debería sumarse"

Escudero hace un llamamiento a la sociedad, que "no le correspondería el quejarse de que no están circulando los trenes, sino que debería entender y sumarse a esta reivindicación".

Rafael Escudero

Rafael Escudero, secretario general del sindicato ferroviario | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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A las 00:01 horas de este martes, arrancaba la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para llevar a cabo un cambio estructural en la seguridad ferroviaria. En las Noticas de la Mañana, Manu Sánchez aborda los detalles sobre este paro con el secretario general del sindicato ferroviario, Rafael Escudero.

Escudero detalla que el balance de estas primeras horas de paro de los maquinistas señala que "está quedando patente el hartazgo del colectivo ferroviario con la situación en la que se encuentra el sistema ferroviario".

Además, habla de una especie de 'pacto' con la sociedad dutante esta jornada de huelga y la manifestación prevista en unos días: "yo creo que debería de haber un consenso con la sociedad hoy, a la sociedad no le correspondería el quejarse de que no están circulando los trenes, sino que debería entender y sumarse a esta reivindicación desde el colectivo de conducción de la necesidad que tenemos de recuperar un ferrocaril seguro porque si no nos podemos encontrar a la vuelta de un tiempo con un accidente de las características de estos dos últimos que hemos sufrido", señala.

Servicios mínimos

Aunque habí auna previsión de servicios mínimos para afrontar la jornada, hay usuarios que se quejan de que no se estarían cumpliendo. Escudero explica que "en una situación tan crítica como la que se encuentra el sector ferroviario también tenemos que lleagr al final desgraciadamente a movilizaciones críticas. Los servicios mínimos lo que hacen es ahogar las huelgas y vulnerar gravemente el derecho a la huelga de las compañeras y los compañeros". "Como el hartazgo ahora mismo es tan grande, es normal que suceda lo que está sucediendo en el día de hoy".

"La movilización es crucial"

Rafael Escudero

El secretario general del sindicato ferroviario insiste en todo momento en que "la movilizacion es crucial en este momento, tanto la del colectivo de conducción de hoy como la manifestación que hemos convocado desde el sindicato ferroviaio el sabado a las 12:00 horas desde el ministerio de Transportes hasta el Congreso de los Diputados por el mismo motivo: la seguridad".

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