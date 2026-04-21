Efemérides de hoy 21 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 21 de abril?

El 21 de abril de 2019, Ucrania marca un punto de inflexión al elegir presidente a Volodímir Zelenski, un rostro conocido hasta entonces por la comedia y la televisión, no por la política. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Zelenski logra una victoria aplastante frente al presidente saliente, Petró Poroshenko, con un respaldo ciudadano que supera con claridad los dos tercios de los votos. La jornada refleja un mensaje nítido de las urnas: una sociedad cansada de la corrupción, de las promesas incumplidas y de una guerra que seguía abierta en el este del país buscaba algo distinto, aunque lo distinto llegara de la mano de alguien ajeno al sistema tradicional.

Aquel triunfo no solo cambió al jefe del Estado, sino también el tono de la política ucraniana. Zelenski encarnó la esperanza de renovación para millones de ciudadanos que vieron en él la posibilidad de romper con viejas inercias y empezar de nuevo, aun sin certezas sobre el camino. En un momento en el que las relaciones entre Ucrania y Rusia estaban muy deterioradas tras la anexión rusa de Crimea y su apoyo a los separatistas prorrusos en el Donbás con enfrentamientos esporádicos a pesar de los acuerdos de alto el fuego de Minsk. En plena frustración colectiva, Ucrania apostó por una figura inesperada para escribir el siguiente capítulo de su historia contemporánea.

Un 21 de abril, pero de 1211, Santiago de Compostela vive una jornada histórica con la consagración solemne de su catedral, un acto que simbolizaba mucho más que el cierre de un largo proceso constructivo. El rito fue presidido por el arzobispo Pedro Muñiz y contó con la presencia del rey Alfonso IX de León, reflejo de la alianza entre Iglesia y poder político en la Edad Media. Aquel día, el templo quedó definitivamente afirmado como corazón espiritual del occidente cristiano y como meta mayor de las peregrinaciones jacobeas, consolidando a Compostela como un punto de encuentro europeo de fe, cultura y autoridad en pleno auge medieval.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de abril?

1519.- Hernán Cortés desembarca en la playa mexicana de la actual Veracruz.

1866.- Isabel II de España pone la primera piedra de la Biblioteca Nacional, en Madrid.

1898.- El presidente de Estados Unidos, William MacKinley, declara la guerra a España.

1918.- Primera Guerra Mundial: El piloto canadiense Roy Brown derriba el avión del barón Richthofen, conocido como el Barón Rojo, que había logrado abatir 80 aparatos enemigos.

1944.- Aprobado el derecho al voto para las mujeres en Francia.

1967.- Golpe de Estado de los coroneles en Grecia, que suprime la Constitución y las libertades civiles y políticas y da comienzo a la dictadura.

1989.- Nintendo lanza en Japón la videoconsola portátil GameBoy.

1994.- El Joventut de Badalona gana su primera Copa de Europa de baloncesto al vencer en Tel Aviv (Israel) al Olympiakos griego.

1997.- España lanza con éxito el Minisat, primer mini satélite de investigación totalmente español, que fue puesto en órbita por el cohete Pegasus.

2009.- Sanidad autoriza en España la selección de embriones para evitar el cáncer hereditario.

2019.- Sri Lanka vive un sangriento Domingo de Resurrección con 310 muertos por atentados terroristas en varios hoteles e iglesias. El Estado Islámico asume autoría.

¿Quién nació el 21 de abril?

1816.- Charlotte Brontë, escritora inglesa.

1915.- Anthony Quinn, actor estadounidense de cine.

1917.- María Isbert, actriz española.

1926.- Reina Isabel II de Inglaterra.

1940.- Francisco Buscató, baloncestista español.

1958.- Andy MacDowell, actriz estadounidense.

1972.- Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, Nobel de la Paz.

¿Quién murió el 21 de abril?

1910.- Mark Twain, escritor estadounidense.

1946.- John Maynard Keynes, economista británico.

2003.- Nina Simone, cantante norteamericana de jazz.

2006.- Tele Santana, entrenador brasileño de fútbol.

2010.- Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional.

2016.- Prince, músico estadounidense.

2025.- Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco.

¿Qué se celebra el 21 de abril?

Hoy, 21 de abril, se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.

Horóscopo del 21 de abril

Los nacidos el 21 de abril pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 21 de abril

Hoy, 21 de abril, se celebran los santos Anselmo, Anastasio, Silvio, Vidal, Félix, Ananías y Conrado.