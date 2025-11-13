Noticias de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025

El aval de la ley de amnistía por parte del abogado general de la UE, la última hora sobre la borrasca Claudia y la abstención de Junts para tumbar la iniciativa del PP sobre el cierre de las nucleares, entre las noticias que marcan la jornada hoy, jueves 13 de noviembre de 2025.

El aval del abogado general de la UE

El abogado general de la Unión Europea ha avalado este jueves la ley de amnistía, aunque dictamina que hay ciertos puntos de la ley que podrían vulnerar la legislación europea. Considera que la ley de amnistía no afectó a los fondos de la Unión Europea y que tampoco se opone a la ley antiterrorismo, avalando amnistiar a los independentistas de los CDR acusados de terrorismo.

Además, dictamina que la ley "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social" y considera, al contrario que la Comisión Europea, que "no constituye una autoamnistía".

La borrasca Claudia

La borrasca Claudia ha llegado a Canarias. Se han cortado carreteras, cancelado vuelos y suspendido las clases. Este jueves, había alerta en todo el archipiélago por tormentas y fuerte viento. La borrasca Claudia ha dejado precipitaciones que superan los 100 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos y 80 en el municipio de Breña Alta, en La Palma, mientras que en zonas de El Paso, como el barranco de Las Angustias, se han registrado precipitaciones de hasta 54 litros por metro cuadrado.

Junts se abstiene

El pleno del Congreso ha rechazado la iniciativa del PP para suprimir la fecha de cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). La enmienda incorporada por el PP en el Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible no ha salido adelante debido a las siete abstenciones de Junts, que salvan al Gobierno después de declararle la 'guerra' anunciando la ruptura total con el PSOE y enmiendas a la totalidad en todas sus leyes.

Miriam Nogueras, llamaba "cínico e hipócrita" a Sánchez este miércoles, pero solo 24 horas después sale al rescate del Ejecutivo para impedir que salga adelante la propuesta de los populares, tan solo apoyada por Vox y UPN.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.