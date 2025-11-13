Angelo, el joven camerunés que logró sacarse la ESO mientras vivía en la calle: "Si tienes un sueño, lucha por él"

"Si tienes un sueño, lucha por él", ese es sin lugar a duda el mantra de Angelo Sylvio Noutie Tchana. Todo un ejemplo de resiliencia y determinación. Llegó desde Camerún a España en 2022: "Por salvar mi vida, por culpa de los problemas políticos que había en mi país", afirma. Vivió largos periodos en la calle y en centros de acogida, enfrentando la barrera del idioma, la incertidumbre legal y la separación de su familia. A pesar de estas dificultades, no abandonó su educación: completó los estudios de Secundaria mientras dormía en refugios y comía en comedores sociales, demostrando que la voluntad y el esfuerzo pueden superar cualquier obstáculo.

Asociaciones y organizaciones en las que se ha apoyado como Accem, la de San Vicente de Paúl o Elige la vida han jugado un papel fundamental en su historia de superación.

"Uno de mis primos me dijo que no tengo que tener miedo a sufrir. Nunca. Desde el día que me dijo esas palabras, me lo recuerdo cada vez que me siento en una situación difícil. Y pienso en mi familia, que me da fuerza también para seguir luchando".

Actualmente, Angelo cursa un grado medio en instalación frigorífica y climatización, con notas excelentes y un precontrato laboral que le permitirá regular su situación administrativa y avanzar hacia la estabilidad que tanto desea. Su historia ha sido reconocida por el Ayuntamiento de Sevilla, que le otorgó un premio en la Semana de las Personas Sin Hogar, donde pronunció un emotivo discurso sobre dignidad y perseverancia. "El premio ya me lo he dado yo mismo", sentencia con orgullo.

Su objetivo: construir un futuro digno

Su rutina diaria refleja un compromiso extraordinario: de madrugar para estudiar, asistir a clases y mantener prácticas profesionales, a aprender varios idiomas y conseguir el carné de conducir para ampliar sus oportunidades laborales. Cada paso que da Angelo está marcado por un deseo profundo de reunirse con su hija y construir un futuro digno en Sevilla.

"Sueño con trabajar aquí, pero tengo un problema, que es la documentación. He solicitado un documento que me autorice a trabajar, pero no me han contestado. Sigo esperando. Es muy duro no poder ver a mi hija, pero también es duro saber que no tengo posibilidad de trabajar para asistirla, o no tener un sitio dónde dormir. Necesito con urgencia ese documento para poder trabajar. Me gustaría en un futuro vivir con ella en Sevilla".

La historia de Angelo no es solo la de un joven que lucha contra la adversidad; es un recordatorio de que la fuerza de voluntad, la educación y el apoyo de la comunidad pueden transformar vidas, inspirando a otros a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo, sin importar las circunstancias.

