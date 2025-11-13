VÍDEO: Motosierra en mano, amenaza a un vecino en el barrio ferrolano de Caranza

La mañana de este jueves, el barrio de Caranza vivió momentos de auténtico desconcierto. Eran poco más de las diez cuando el sonido de una motosierra rompió la calma de la calle Armada Española. Un hombre, con la herramienta encendida, amenazaba a otro que, desde el portal de un edificio cercano, blandía un rastrillo. Los vecinos, entre el miedo y la incredulidad, grababan la escena desde las ventanas mientras alertaban a la Policía.

Las imágenes, que rápidamente se difundieron por redes sociales, muestran a los dos hombres gritándose a distancia, tanteándose entre sí, sin llegar a acercarse. Uno accionaba la motosierra una y otra vez; el otro se defendía con el rastrillo e incluso, según testigos, llevaba también un cuchillo. "Pensábamos que se iban a matar ahí mismo", cuenta una vecina del inmueble frente al aparcamiento donde ocurrieron los hechos.

Fuentes municipales confirman que ambos implicados son viejos conocidos de la Policía Local. Se trataría de un nuevo episodio dentro de un enfrentamiento vecinal que ya había generado tensiones en el barrio. Pese a la gravedad del altercado, la situación no pasó a mayores en ese momento: el hombre de la motosierra se subió a un coche que lo esperaba y abandonó la zona, mientras el otro se quedó en el portal.

Pocos minutos después llegaron varias patrullas de la Policía Nacional y Local. Los agentes acordonaron la zona y tomaron declaración a varios testigos. Según las primeras informaciones, uno de los hombres habría resultado herido, aunque sin gravedad, por lo que fue necesaria la intervención de una ambulancia del 061, que lo trasladó al hospital.

La calma duró poco. Cuando la Policía escoltaba a uno de los implicados, familiares del otro salieron a la calle y comenzaron los empujones, los gritos y los insultos. Testigos aseguran que incluso se lanzaron objetos, como destornilladores, mientras se oían amenazas de muerte y acusaciones de "chivato". Los agentes tuvieron que intervenir de nuevo para contener la situación.

En ese momento, una joven, esposa de uno de los protagonistas, fue retenida por los agentes por, presuntamente, portar un cuchillo.

Pasadas las once y cuarto de la mañana, la situación pudo darse por controlada. La ambulancia abandonó la zona con el herido y los efectivos policiales continuaron en el barrio recabando información.

Los vecinos, todavía alterados por lo vivido, comentaban entre ellos que "esto no va a quedar así". El suceso ha dejado una sensación de inseguridad en la zona, donde no es la primera vez que se producen enfrentamientos entre los mismos implicados. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades penales.

