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La Justicia vuelve a rechazar el desalojo de la acampada de Sol que pidió Ayuso

Los magistrados consideran que no se ha acreditado la inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno.

Imagen de la acampada en Sol

La Justicia vuelve a rechazar el desalojo de la acampada de Sol que pidió Ayuso | EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado otra vez el desalojo de la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, al desestimar las medidas cautelares pedidas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que pretendía que la Justicia forzase a la Delegación del Gobierno a disolver esta protesta.

En un auto adoptado este miércoles, el TSJ rechaza las medidas cautelares, como también lo hizo con las medidas cautelarísimas pedidas por la Comunidad de Madrid, sin entrar en el fondo del recurso contecioso-administrativo presentado por el Gobierno madrileño. Los magistrados de la Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo han tomado esta decisión tras recibir las alegaciones presentadas por la Delegación del Gobierno, que se opone a disolver la acampada con el argumento de que ordenar su levantamiento puede acarrear mayores perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana.

Los magistrados rechazan la medida cautelar porque consideran que en este momento procesal no se ha acreditado la inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno y apuntan a que en este tipo de casos se debe esperar un plazo de tres meses para interponer recurso por inactividad.

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