MÁLAGA

Un bebé de ocho meses da positivo en cocaína y detienen a los padres en Marbella

Los padres vivían en una tienda de campaña con su bebé de ocho meses, quien presentaba signos de desnutrición y tenía restos de cocaína en su organismo.

Paula Hidalgo
Publicado:

Una pareja ha sido detenida en Marbella, Málaga, después de que unos agentes detectaran signos de desnutrición en su bebé. El aviso se recibió el pasado 8 de febrero tras una llamada que alertaba a la Policía Local de que una pareja estaba haciendo una hoguera en las dunas de Cabopino, apunta el 'Diario Sur' y confirma EFE.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y descubrieron a la pareja, formada por una mujer de 25 años de Reino Unido y un hombre con nacionalidad española de 43, con su bebé de ocho meses en una tienda de campaña. La policía pudo observar signos de desnutrición en el pequeño, y decidieron trasladarle junto a sus padres a un centro de salud del municipio malagueño.

Los sanitarios creyeron que lo mejor era derivarle al Hospital Costa del Sol, donde le realizaron varias pruebas. Tras detectar en la analítica la presencia de cocaína en el organismo del bebé, decidieron ingresarle. La policía procedió a la detención de lo padres, que fueron trasladados a la Comisaría de Marbella, a la espera de que pasen a disposición judicial.

