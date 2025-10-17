Muere un hombre tras ser atropellado por un tren en Ourense

En el municipio orensano de A Rúa, ha sucedido un trágico incidente que ha terminado con la vida de una persona. Un hombre ha muerto tras ser atropellado por un tren a la altura del kilómetro 50 de la OU-533 en torno a las 07:30 horas de este viernes.

El personal de Adif avisó al 112 de Galicia informando del incidente. Sin embargo, apuntaban a que la persona que había sido atropellada podría estar fallecida en el momento del impacto. Una vez llegaron las asistencias, solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

La circulación entre Ponferrada y Monforte de Lemos se ha interrumpido, por el "accidente de una persona en un punto no autorizado de paso entre A Rúa Petín y Montefurado" durante al menos tres horas, ha informado Renfe en sus redes sociales. Sobre las 10:30 horas la incidencia ha quedado solucionada. "La circulación tiende a normalizarse", han explicado.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el atropello en Ourense y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

