Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Atropello mortal

Muere un hombre tras ser atropellado por un tren en Ourense

Adif contactó con Emergencias informando que la persona atropellada ya estaba fallecida antes del incidente.

Tren media distancia

Tren media distanciaEuropaPress

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

En el municipio orensano de A Rúa, ha sucedido un trágico incidente que ha terminado con la vida de una persona. Un hombre ha muerto tras ser atropellado por un tren a la altura del kilómetro 50 de la OU-533 en torno a las 07:30 horas de este viernes.

El personal de Adif avisó al 112 de Galicia informando del incidente. Sin embargo, apuntaban a que la persona que había sido atropellada podría estar fallecida en el momento del impacto. Una vez llegaron las asistencias, solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

La circulación entre Ponferrada y Monforte de Lemos se ha interrumpido, por el "accidente de una persona en un punto no autorizado de paso entre A Rúa Petín y Montefurado" durante al menos tres horas, ha informado Renfe en sus redes sociales. Sobre las 10:30 horas la incidencia ha quedado solucionada. "La circulación tiende a normalizarse", han explicado.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el atropello en Ourense y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el atropello en Ourense en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El misterio del Picasso perdido: desaparece una obra valorada en 600.000 euros durante su traslado a Granada

El cuadro extraviado de Picasso

Publicidad

Sociedad

Avispa velutina

Muere un concejal gallego del PP tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas

08/03/2005 12:00 (UTC) Crédito: EFE Fuente: EFE Autor: J.C. HIDALGO Temática: Justicia e interior » Poder judicial » Abogado Personajes: JOSE EMILIO RODRIGUEZ MENENDEZ (ABOGADO) El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez en una imagen de archivo

Muere Emilio Rodríguez Menéndez, el polémico abogado que defendió a 'El Dioni' o 'Dulce Neus'

Imagen de archivo de Juan Manuel Serradilla

La familia del profesor ingresado en Vietnam ha recaudado más de 100.000 euros para su traslado a España

Imagen de archivo de la Ertzaintza.
Bilbao

La Ertzaintza busca a un hombre que dejó encerrada a su madre en un caserío entre basura y cadáveres de animales

Tren media distancia
Atropello mortal

Muere un hombre tras ser atropellado por un tren en Ourense

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 17 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 17 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

tapas
CULTURA

'Tapapiés' llena de sabor las calles de Lavapiés con tapas del mundo

El emblemático barrio madrileño suma una nueva edición de 'Tapapiés', hablamos de la ruta de tapas más internacional de la capital. Un centenar de locales fusionan sabores de Asia, África, Europa y América en creaciones únicas que convierten cada calle en una experiencia gastronómica multicultural.

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid

Efemérides de hoy 17 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de octubre?

Erupción del volcán Tajogaite en 2021 en La Palma, Islas Canarias, 2021

"Salvar vidas no basta", las lecciones que dejan los desastres naturales en España

Choque entre un autobús y un coche en Gran Canaria

Muere un expolicía y 16 personas resultan heridas en un accidente entre un autobús y un coche en Gran Canaria

Publicidad